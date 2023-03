Gazdaság

Nevet változtat a foodpanda

Április közepétől foodora néven működik a foodpanda ételrendelő platform, a márkanév váltása mellett az üzleti modell változatlan marad - közölte a Delivery Hero Hungary Kft. ügyvezetője kedden Budapesten, a cég sajtótájékoztatóján.



Radeczky Zoltán elmondta: a rendeléshez szükséges applikáció frissítése április 11-én kezdődik, májusban pedig reklámkampányt indítanak, ami egyebek mellett az új név megismertetését szolgálja.



Az ügyvezető felidézte: az 1999 óta működő, magyar alapítású NetPincér 2016-ban lett a világszerte több mint 70 országban jelenlévő Delivery Hero vállalatcsoport tagja. A Delivery Hero európai regionális szervezetén belül nyolc országban - a négy skandináv országban, valamint Magyarországon, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában - használják majd a foodora nevet, illetve itt történik egységes arculati frissítés.



Radeczky Zoltán ismertette: a foodorával is megmarad a cég több mint 5000 éttermi és üzleti partnere, továbbra is együtt dolgoznak mintegy 4000 szerződött futárpartnerükkel, és kiszolgálják a több mint 2 milliós megrendelői bázisukat.



A készételek mellett 2020 decembere óta élelmiszereket és tisztítószereket is lehet rendelni a platformon. A foodora márkaernyő alatt a vállalat saját, 13 bolthelyiségből szállító élelmiszerüzlet-hálózata, az év elején egymilliomodik rendelését kiszállító panda market is új nevet kap, a továbbiakban foodora market néven működik tovább - közölte az ügyvezető.



Radeczky Zoltán a további tervek között említette a hamarosan elinduló előfizetői programot. Havidíj ellenében ingyenes kiszállítást és egyéb kedvezményeket kínálnak majd a programban résztvevő éttermekből és üzletekből.



A Delivery Hero Hungary Kft. árbevétele 18 milliárd forint volt 2021-ben, az évet 741 millió forint veszteséggel zárták, a 2020-as 10 milliárd forintos árbevétel és a 346 millió forintos adózott eredmény után.