New York és London vezeti a világ pénzügyi központjainak listáját

A csütörtökön ismertetett legújabb globális befektetői felmérés szerint az intézményes piaci szereplők továbbra is New Yorkot és - valamelyes lemaradással - Londont tartják a világ két vezető pénzügyi szolgáltatási központjának. 2023.03.23 20:22 MTI

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi tanácsadó csoport, a Z/Yen Group 33. alkalommal kiadott félévi ranglistája (Global Financial Centres Index, GFCI) bonyolult, 154 kritériumot és 61 449 befektetői értékelést súlyozó mérési módszertannal készült. A cég 120 várost és térséget vett fel a listára, nullától ezer pontig terjedő értékelési skálát alkalmazva.



A cég Londonban ismertetett új, tavaszi globális rangsorában az első két helyen álló New Yorkot és Londont Szingapúr, Hongkong és San Francisco követi a felső ötös mezőnyben.



Az első tízben szerepel Los Angeles, Sanghaj, Chicago, Boston és Szöul, az első húszban rajtuk kívül jelen van Washington, Sencsen, Peking, Párizs, Sydney, Amszterdam, Frankfurt, München, Luxemburg és Zürich.



A Z/Yen kiemeli az új ranglistához fűzött elemzésében, hogy az felső húszas mezőnybe hét nyugat-európai pénzügyi központ került be.



London - amely a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) előtti években sokáig vezette a rangsort - a csütörtökön ismertetett új listán 731, New York 760 pontot kapott a megszerezhető ezerből, mindkettő ugyanannyit, mint a tavaly szeptemberi előző felmérésben.



New York 2018 szeptembere óta áll a Z/Yen félévenkénti pénzügyi szolgáltatási világranglistájának első helyén.



Budapest az új GFCI-rangsorban 590 pontot gyűjtött a megszerezhető ezerből, ugyanannyit, mint a tavaly szeptemberben kiadott előző listán, vagyis pénzügyi központként betöltött szerepének befektetői és elemzői megítélése nem változott.



A magyar főváros mégis négy helyezéssel hátrább, a 101. helyre került, mindenekelőtt számos más feltörekvő pénzügyi központ minősítési pontszámának és rangsorolásának átrendeződése miatt.



A térségi EU-fővárosok közül ugyanakkor Prága és Varsó értékelési pontszámai is romlottak, és mindkét város Budapestnél nagyobb mértékben, 7, illetve 8 hellyel került hátrébb. Prága így jelenleg a 68., Varsó a 70. helyen áll.



Moszkva tavaly szeptember óta 13 hellyel visszacsúszva a 86. helyre került. Az orosz főváros minősítése 9 ponttal 605 pontra csökkent.



A Z/Yen tavaszi ranglistájának utolsó öt helyére Baku, Buenos Aires, Teherán, Trinidad és Tobago, valamint Barbados került.