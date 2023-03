Gazdaság

Petícióban sürget bérmegállapodást két postás szakszervezet

A Postás Szakszervezet és a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége szervezésében 19 vármegyéből 19 kézbesítő adott át petíciót a vállalat vezérigazgatójának, amelyben érdemi tárgyalást, elfogadható béremelési ajánlatot sürgetnek; a benyújtott petíciót a Magyar Posta vezérigazgatója átvette - közölte a Postás Szakszervezet csütörtökön az MTI-vel.



A közleményben hangsúlyozzák: a munkavállalói érdekképviseletek szerint tarthatatlan, hogy márciusra még nincs megegyezés a bérekről, a vállalat a munkavállalók felét garantált bérminimumon foglalkoztatja, azokat is, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek.



A Postás Szakszervezet a közleményben kiemelte, 2023-ra csak olyan béremelést tartanak elfogadhatónak, amely - legalább - megőrzi a postai dolgozók fizetésének reálértékét.



Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke az MTI-nek elmondta, fontosnak tartják, hogy a bértárgyalások felgyorsuljanak, és a béremelést január elsejéig visszamenőleg kapják meg a dolgozók.



Februárban a Postás Szakszervezet azt közölte, hogy részmegállapodás jött létre a bértárgyaláson. A Magyar Posta vezetése, a Postás Szakszervezet és a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége között létrejött részmegállapodás értelmében 2023. március 3-án minden postai munkavállaló bruttó 50 000 forintos pénzjuttatásban részesül. Abban is megegyeztek a felek, hogy további 50 000 forint kifizetéséről március 31-ig döntenek, ha addig nem születik meg a végleges bérmegállapodás.



A részmegállapodásban rögzítették továbbá, hogy a munkáltató 2023. október 31-ig a szakszervezetek kezdeményezésére megvizsgálja egy év végi egyszeri kifizetés lehetőségét is - közölte február elején a Postás Szakszervezet.