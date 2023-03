Gazdaság

Több mint száz innovatív pályázat érkezett az MVM Edison startup versenyre

Hetedik alkalommal hirdette meg az MVM Csoport az MVM Edison startup versenyt, idén öt témakörben és két kategóriában összesen több mint száz jelentkező pályázott innovatív ötletével.



Az MVM keddi közleménye szerint a jövő energetikai megoldásai mellett a jövő otthona, a jövő városai, a digitális infrastruktúra, az ügyféloldali fizetési megoldások, illetve a vásárlói tapasztalatok és termékinnovációs megoldások témakörében nevezhették ötleteiket az innovátorok. A megmérettetésre valós problémákra megoldást kínáló innovatív, piacképes ötleteket vártak.



A pályázatokat a még kidolgozásra, megvalósításra váró ötlet fázisban, illetve a már érettebb szakaszban járó scale up fázisban lehetett benyújtani.



A tájékoztatás szerint az ötlet fázisban taroltak az energetikai szektor számára izgalmas ötletek, itt hat csapat jutott a versenybe és készülhet fel a május 10-én megrendezendő fináléra, a Demo Day-re.



A scale up fázis versenyzői között két csapat mutathatja be ötletét.



A versenybe jutott csapatok kéthónapos intenzív inkubációs programban vehetnek részt, amely felkészíti őket a Demo Day-re. A képzésen a versenyen kívül is jól hasznosítható tudást kapnak a résztvevők vállalkozásuk elindításához és fejlesztéséhez.



Az MVM Edison szakmai zsűrije dönt majd az ötlet fázis első három helyezettjéről, illetve a scale up fázis győzteséről. A két első helyezett három-, a további dobogósok pedig kettő-, illetve egymillió forint értékű támogatást kapnak. A versenyen helyezést elérők lehetőséget kapnak arra is, hogy legfeljebb 50 millió forint értékű magvető befektetést nyerjenek el.