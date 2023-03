Német kutatóintézet

Nem lehet kizárni egy európai bankválság lehetőségét

Nem lehet kizárni annak lehetőségét, hogy németországi vagy európai bankválsággá fajulnak az utóbbi hetek bankcsődjei - emelte ki az egyik legtekintélyesebb német kutatóintézet, a berlini DIW vezetője hétfői nyilatkozatában.



Marcel Fratzscher, a DIW (Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung) elnöke az amerikai Silicon Valley Bank (SVB) csődje és a svájci Credit Suisse megrendülése révén az utóbbi napokban kibontakozott piaci fejleményeket kommentálva aláhúzta, hogy a pénzügyi rendszer esetleges válsága a vállalati hitelezés feltételeinek szigorodásán keresztül az egész gazdaságot meggyengítheti, és növelheti a munkanélküliséget.



A pénzügyi válságok eleve nehezen kiszámíthatóak, és noha a rendszerszintű kockázatok sokkal kisebbek, mint a legutóbbi nagy válság, az amerikai Lehman Brothers 2008. szeptemberi csődjének idején, mégis előfordulhat, hogy "pánik tör ki a tőkepiacokon, mert senki sem tudja, hogy mely bankok kerülhetnek még bajba".



Egy ilyen pánik úgynevezett önbeteljesítő jóslatokhoz vezethet, ami azt jelenti, hogy a bankszektor likviditásával kapcsolatos aggodalmak stabil, fizetőképes bankokat is veszélybe sodorhatnak - fejtette ki a DIW vezetője.



Rámutatott: a Credit Suisse esete világosan mutatja, hogy még a rendszerszintű fontosságú bankok is bajba kerülhetnek.



Egyelőre nem lehet kizárni, hogy a bankszektorban tapasztalható zavarok jelentős negatív hatást gyakorolnak a németországi és európai gazdasági növekedésre - állapította meg Marcel Fratzscher.



Kifejtette, hogy a német takarékpénztáraknál az utóbbi hetekben végrehajtott leírások máris jelentős veszteségekre utalnak, amelyek az Európai Központi Bank (EKB) minden egyes kamatemelésével tovább növekednek.



Ezért az EKB legutóbbi, csütörtöki kamatemelése legalábbis "kockázatos döntésnek", és akár "súlyos hibának" is nevezhető. A napokban kiderül, hogy az amerikai Fed követi-e az EKB kamatemelését, vagy a pénzügyi stabilitásra törekedve tartózkodik ettől.

Az EKB továbbra is azzal a "dilemmával" szembesül, hogy az infláció megfékezéséhez kamatemelések szükségesek, amelyek azonban gyengítik a pénzügyi stabilitást. Ilyen körülmények között nehéz dolguk van a német politikusoknak, mindenekelőtt a kancellárnak és a pénzügyminiszternek, hiszen nem becsülhetik le a problémák nagyságát, de nem is szabad erősíteniük a félelmeket, és a nyilvánosság számára hitelesen meg kell mutatniuk, hogy mindent megtesznek a helyzet megnyugtatásáért - írta kommentárjában Marcel Fratzscher.



A svájci jegybank csütörtökön 50 milliárd frank értékű sürgősségi hitelkeretet nyitott meg a Credit Suisse számára, vasárnap pedig bejelentette, hogy az SVB csődjének hatására megrendült bank egy nagyszabású - 200 milliárd frank értékű jegybanki likviditási támogatásból és kilencmilliárd euró értékű állami garanciavállalásból álló - mentőcsomag révén az UBS-hez kerül, amely mindössze hárommilliárd frankot fizet riválisáért.



Az UBS és a Credit Suisse egyesülése a második legnagyobb európai bankfúzió 2008 óta. Az egyesüléssel egy globális jelentőségű, ötezer milliárd dollárnyi eszközállománnyal rendelkező pénzintézet jön létre.



Az SVB pánikszerű betétkivonás hatására március 10-én vált fizetésképtellenné. A kaliforniai bank 210 milliárd dolláros eszközállományával a 16. volt az Egyesült Államok bankjainak nagyság szerinti rangsorában. A feltörekvő informatikai vállalkozások finanszírozására szakosodott pénzintézet összeomlása a második legnagyobb bankcsőd az amerikai pénzügyi rendszer történetében, és a legnagyobb a 2008-as válság óta.