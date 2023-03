Halgazdálkodás

Több tonna ponty került a vizekbe Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében

Csaknem 14 tonna háromnyaras, fogható méretű pontyot telepített Jász-Nagykun-Szolnok vármegye vizeibe a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az elmúlt héten - közölte a társaság közleményben a közösségi oldalán.



A tájékoztatás szerint elsőként a Malomzugi Holt-Zagyvába helyeztek ki 4002 kilogramm pontyot. Ezt követően az Ártéri horgásztóba került 1266 kilogramm hal, a Nagykunsági főcsatorna nyugati ágába pedig 1876 kilót engedtek szabadon az ecsegfalvi tógazdaságukban nevelt uszonyosokból - írták. A halfajból a II. Csatornába is kihelyeztek 371 kilót. A Nagykunsági főcsatorna keleti ágába 819 kilogramm, a főcsatorna nyugati ágába pedig további alkalommal még 5451 kilogramm pontyot telepítettek a szövetség munkatársai - tájékoztattak.



A közlemény szerint egyik helyszínen sem rendeltek el fogási tilalmat a telepítések után.



A szövetség arról is tájékoztatott, hogy a Nagykunsági Főcsatorna feltöltése a nyári vízszintre és a haltelepítéseik miatt, utóbbi megkezdése előtt befejezték a törpeharcsa ökológiai szelektív halászatát. Idén eddig 2060 kilogramm törpeharcsát távolítottak el a vízterületből - számoltak be, megjegyezve: a törpeharcsa szelektív halászatát a csatorna őszi leeresztése után tovább folytatják. Az ökológiai szelektív halászat nem ér véget, a Tisza folyón a busa halászata következik - közölték.