Világgazdaság

Tovább csúsznak lefelé a Credit Suisse részvényei

A Credit Suisse részvényei pénteken ismét esésnek indultak, mivel a befektetők aggodalmai tovább nőnek az 54 milliárd dolláros mentőövről szóló hírek ellenére.



Svájc második legnagyobb bankjának részvényeinek árfolyama 13:10 GMT-kor több mint 10%-kal esett, két napnyi éles kilengést követően, amelynek során a részvények csütörtökön 20%-ot ugrottak a szerdai közel 25%-os zuhanás után.



A szerdai csúszás azután következett be, hogy a bank legnagyobb befektetője, a Szaúdi Nemzeti Bank (SNB) közölte, hogy szabályozási és jogszabályi kérdések miatt nem tud további pénzügyi támogatást nyújtani. A piaci zűrzavart az amerikai technológiai hitelezők múlt heti összeomlása váltotta ki.



Csütörtökön a Credit Suisse bejelentette, hogy akár 50 milliárd svájci frank (53,8 milliárd dollár) összegű kölcsönt vesz fel az ország központi bankjától, a Svájci Nemzeti Banktól, hogy megnyugtassa a befektetőket, hogy van elég pénze a talpon maradáshoz. A hitel mellett a Credit Suisse közölte, hogy több milliárd dollárnyi saját adósságot vásárolt vissza, hogy kezelje a kötelezettségeket és a kamatfizetési kiadásokat. Az ajánlat 2,5 milliárd dollárnyi dollárkötvényre és 500 millió euró (529 millió dollár) eurókötvényre vonatkozik.



"Az, hogy a betétesek kellőképpen megnyugodtak-e ahhoz, hogy a következő napokban megállítsák a kiáramlást, véleményünk szerint kulcskérdés" - mondta Frederique Carrier, az RBC Wealth Management befektetési stratégiáért felelős vezetője a Reutersnek.



"Bár a piacok megkönnyebbültek, hogy a svájci központi bank közbelépett, a hangulat minden bizonnyal nagyon törékeny marad, különösen mivel a befektetők valószínűleg aggódni fognak az Európai Központi Bank (EKB) agresszív monetáris politikai szigorításának esetleges gazdasági hatása miatt" - tette hozzá.



A zürichi székhelyű Credit Suisse az utóbbi időben azért küzd, hogy talpra álljon a befektetők és az ügyfelek bizalmát megingató botrányok és veszteségek sorából. A negyedik negyedévben az ügyfélkiáramlás meghaladta a 110 milliárd svájci frankot.



A svájci nagybankok vezetői arra figyelmeztettek, hogy az ország döntése, hogy támogatja az Ukrajnával kapcsolatos, Oroszország elleni szankciókat, negatív hatással van az üzletmenetükre - jelentette a Financial Times a múlt héten.



A meg nem nevezett banki tisztviselők azt mondták a lapnak, hogy a Kínából érkező gazdag ügyfélkör komolyan aggódik amiatt, hogy svájci bankokban helyezze el pénzét, miután Bern felhagyott semlegességi politikájával, és a szankciók részeként milliárdos nagyságrendű orosz vagyonokat fagyasztott be.