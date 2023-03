Városliget

Parkrekonstrukciós munkálatokkal folytatódik a Liget Budapest projekt

Idén felújítják a KRESZ parkot és környékét, a Dvorák sétány Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza közötti szakaszát, valamint a ballon kilátót övező területet is. 2023.03.16 18:31 MTI

Családbarát fejlesztésekkel folytatódik a Liget Budapest projekt, a park rekreációs funkciói mellett így további zöldfelületek is megújulnak: idén felújítják a KRESZ parkot és környékét, a Dvorák sétány Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza közötti szakaszát, valamint a ballon kilátót övező területet is.



Tíz éve fogadta el az Országgyűlés a Városliget törvényt, amely az állam vagyonkezelésébe adta a parkot, azóta pedig átfogó fejlesztések sorát valósította meg itt a Városliget Zrt. - idézte fel a Liget Budapest projekt csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten a projekt miniszteri biztosa.



Baán László hangsúlyozta: a Liget rehabilitált részein egy, a korábbi állapotoknál minden tekintetben többet és jobbat nyújtó park fogadja a látogatókat, akik közül az elmúlt években ötmillióan keresték fel a Városliget új, illetve megújult intézményeit és parkrészeit.



Mint emlékeztetett, a projekt eredményeként átadták többek között a Városligeti Nagyjátszóteret, a sportcentrumot és a 2 kilométeres futókört, az ifjúsági sportpályákat, valamint a kutyás élményparkokat. Felújították a Millennium Háza műemléki épületét, elkészült a Múzeum Mélygarázs, az egykori Felvonulási tér helyén a ligeti Promenád, és megnyitotta kapuit a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum is.



Baán László kiemelte, hogy a beruházás során csak lebontott épületek, parkolók helyére építkeznek, megőrizve a Városliget unikális, a kulturális programokat a zöldfelületi kikapcsolással ötvöző jellegét.



A kulturális és rekreációs elemek mellett ezért lényegi elem a parkrekonstrukció: a Városliget fejlesztése során eddig már több mint 250 ezer négyzetméter zöldfelület újult meg, 72 ezer négyzetméter burkolt felületet bontottak el, elültettek több mint 500 lombos fát és 130 fenyőt, közel 70 ezer cserjét és több mint 200 ezer évelőt - közölte.



Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója elmondta, a KRESZ park felújítása és környékének zöldfelületi rehabilitációja során mintegy 25 ezer négyzetméter zöldfelület újul meg, elültetnek 39 lombos fát, több mint 5600 cserjét és több mint 20 ezer évelőt.

A KRESZ park kinézetében ugyanúgy egy közlekedési szituációkat modellező városrészt fog megidézni, ahol új, korszerű és biztonságos játékelemek várják majd a gyermekeket.



A központi játszórészen kívül, a közlekedési pályához kapcsolódóan további önálló elemeket, játszóeszközöket helyeznek el, de a felújítás során megújulnak a burkolatok, a közlekedési lámpák és a zöldfelületek is, a kényelmet pedig ivókutak, új utcabútorok szolgálják majd.



A vezérigazgató elmondása szerint rehabilitálják a népszerű ballon kilátó környezetét, a Kós Károly sétány, a Hermina út és a Konrad Adenauer út által határolt parkrészt is, közel 1500 cserjét és félezer évelőt is elültetve.



A Dvorák sétány Dózsa György út és az Olof Palme sétány közötti szakaszán egyaránt megújulnak a járdák, az útburkolatok és a szegélyek, valamint csökkentik a trolibuszmegállók fellépőmagasságát is.



Gyorgyevics Benedek kiemelte: a Városliget Zrt. nemcsak a beruházások megvalósítását, hanem a park üzemeltetését is feladatául kapta, így a fejlesztések sokáig olyan állapotban maradnak majd, mint az átadás pillanatában.



Baán László kitért a Liget Budapest projekt jövőjére is, rámutatva: a legnagyobb és legfontosabb fejlesztés, a Pritzker-díjas japán SANAA építésziroda által tervezett Új Nemzeti Galéria felépítése még hátravan.



Elmondása szerint a kormány elkötelezett a projekt teljes körű megvalósítása mellett, az új, nagyobb léptékű fejlesztések megvalósítása azonban az ország gazdasági helyzetének függvénye, így előreláthatólag 2024-25-ben kezdődhet az elbontott Petőfi Csarnok helyére tervezett Új Nemzeti Galéria építése.



Ha ez a kiemelkedő kortárs építészeti minőséget képviselő művészeti múzeum is megvalósul, olyan komplex kulturális negyed jön létre, amelynek nem lesz párja egész Európában - jegyezte meg.



Az MTI kérdésére válaszolva elmondta, hogy továbbra is tervezik a Városliget forgalomcsillapítását, erről azonban a Városliget Zrt. nem hozhat döntést. "A Kós Károly sétány lezárását holnap meg lehetne tenni, ez kizárólag fővárosi hatáskör" - jegyezte meg.



A projektnek továbbra is része a Magyar Innováció Háza és a Városligeti Színház felépítése, ahogy a parkrekonstrukció további folytatása és a csónakázótó, valamint környéke megújítása is - mondta el Baán László.

