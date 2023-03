Beruházás

Négycsillagos szállodát adtak át Inárcson, az M5-ös autópálya mellett

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Nyolcvannyolc szobás, négycsillagos szállodát adtak át csütörtökön Inárcson, az M5-ös autópálya mellett.



A nettó 4,5 milliárd forintos beruházás saját erőből valósult meg, a Biancoop Zrt. tulajdonában álló Flow Hotel és Konferenciaközpont építtetője Birizdó Imre és családja.



Az ünnepélyes átadáson Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter rámutatott, hogy a fejlesztés nehéz időszakban valósult meg, és ahhoz, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt valaki szállodát építsen, nagy üzleti bátorságra volt szükség. Kiemelte azt is, hogy a folyamatos magas színvonalú szolgáltatás nyújtásához 40-50 ember munkája szükséges.



A miniszter beszélt arról, hogy az új szálloda adottságaival, szolgáltatásaival sok üzleti vállalkozás sikeréhez járulhat hozzá, hiszen a térségben az elmúlt időszakban komoly ipari fejlesztések történtek, és az új hoteltől a repülőtér és a főváros egyaránt jól megközelíthető.



A beruházás abból szempontból is egyedülálló - emelte ki a miniszter -, hogy nagyon ritka, amikor az állam semmivel nem járul hozzá egy ilyen fejlesztéshez. Hozzátette: ugyanakkor helyesnek látja azt a gyakorlatot, amikor egy vállalkozás több milliárdos fejlesztéséhez az állam is hozzá tud járulni, hiszen végső soron a szolgáltató szektor bármely intézményének működése bevételt hoz a magyar állam számára is.



A miniszter emlékeztetett arra, hogy az új uniós pénzügyi ciklusban Pest vármegye önálló régió, és olyan gazdaságfejlesztési források állnak majd rendelkezésre, amelyek jó reménnyel tölthetik el a térségben élőket.



A hotel kétszáz ember számára nyújt szálláslehetőséget, konferenciaterme háromszáz fő befogadására alkalmas.