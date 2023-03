Világgazdaság

A Credit Suisse mentőövet kapott az összeomlás elhárítására?

A Credit Suisse csütörtökön bejelentette, hogy akár 50 milliárd svájci frank (53,7 milliárd dollár) összegű kölcsönt vesz fel az ország központi bankjától, a Svájci Nemzeti Banktól, hogy megnyugtassa a befektetőket, a bajba jutott banknak van elég pénze a talpon maradáshoz.



A bejelentés egy nappal azután történt, hogy Svájc második legnagyobb bankjának részvényei közel 25%-kal estek, és két egymást követő napon is történelmi mélypontra zuhantak. A zuhanás azután következett be, hogy a Credit Suisse legnagyobb befektetője, a Szaúdi Nemzeti Bank (SNB) közölte, hogy nem tud további pénzügyi segítséget nyújtani.



A Svájci Nemzeti Banktól kapott kölcsön mellett a Credit Suisse azt is közölte, hogy több milliárd dollárnyi saját adósságot vásárolt vissza a kötelezettségek és a kamatfizetési költségek kezelése érdekében. Az ajánlat 2,5 milliárd dollárnyi dollárkötvényre és 500 millió euró (529 millió dollár) eurókötvényre vonatkozik.



"Ezek az intézkedések a Credit Suisse megerősítését célzó határozott lépésekről tanúskodnak, miközben folytatjuk stratégiai átalakulásunkat, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink és más érdekeltek számára" - mondta Ulrich Koerner, a Credit Suisse vezérigazgatója.



A vezető megköszönte a svájci központi banknak és a svájci pénzügyi piacfelügyeletnek (FINMA), hogy segítettek a befektetési bank stratégiai átalakításának végrehajtásában.



"Csapatom és én elhatároztuk, hogy gyorsan haladunk előre, hogy egy egyszerűbb és fókuszáltabb, az ügyfelek igényei köré épülő bankot hozzunk létre" - mondta Koerner.



A zürichi székhelyű bank az utóbbi időben azért küzdött, hogy talpra álljon a befektetők és az ügyfelek bizalmát megingató botrányok és veszteségek sorából. A negyedik negyedévben az ügyfélkiáramlás meghaladta a 110 milliárd svájci frankot (120 milliárd dollár).