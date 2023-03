Energiaválság

Szaúd-Arábia olajembargóval fenyegetőzik ársapka esetén

A szaúdi olajminiszter szerint az orosz nyersolajjal kapcsolatos nyugati politika nagy bizonytalanságot kockáztat akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne a tisztánlátásra. 2023.03.15 18:11 ma.hu

A szaúdi energiaügyi miniszter Abdulaziz bin Szalmán herceg figyelmeztette a nyugati államokat, hogy ne szabjanak felső határt a királyság által szállított nyersolaj árának, és hozzátette, hogy minden olyan kísérletre, amely ársapka bevezetésére irányul, az értékesítés leállításával és a termelés csökkentésével válaszolnak.



Hozzátette, hogy a többi nagy olajtermelő valószínűleg követni fogja a példát.



"Tehát, ha árplafont vezetnének be a szaúdi olajexportra, nem fogunk olajat eladni egyetlen olyan országnak sem, amely árplafont vezet be a kínálatunkra, és csökkenteni fogjuk az olajkitermelést, és nem lennék meglepve, ha mások is így tennének" - mondta bin Szalmán az Energy Intelligence-nek adott keddi interjújában.



A miniszter szerint az árplafon-politika elkerülhetetlenül fokozza a piaci instabilitást és volatilitást, és világszerte negatívan hatna az egész olajiparra.



Összehasonlította az olajárplafont az úgynevezett NOPEC-szabályozás elfogadására vonatkozó amerikai javaslattal, hangsúlyozva, hogy az ilyen intézkedések potenciális hatása az olajpiacra hasonló. A NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) lehetővé tenné, hogy az OPEC és a nemzeti olajvállalatok az amerikai trösztellenes törvények alapján beperelhetők legyenek a globális olajkínálat korlátozására irányuló versenyellenes kísérletek és a nyersolajárakra gyakorolt későbbi hatás miatt.



Decemberben az EU, a G7-országok és szövetségeseik kollektív tilalmat vezettek be az orosz tengeri olajexportra, hordónként 60 dolláros árplafon mellett. Február 5-én újabb embargó lépett életbe, amely megtiltotta az orosz olajtermékek szinte teljes importját, valamint árplafonokat vezetett be a gázolajra és más kőolajtermékekre.



Moszkva ellenezte az energiaexportja árának korlátozására irányuló minden kísérletet. Az orosz hatóságok megtiltották az árkorlátozás hatálya alá tartozó olajüzleteket. Februárban Oroszország bejelentette, hogy márciusban önként napi 500 ezer hordóval csökkenti az olajkitermelést, mivel leállítja a nyugati árplafont betartó vevőknek történő eladásokat.



A szaúdi olajminiszter szerint a Nyugat által követett politika "újabb kockázati és bizonytalansági rétegeket" hoz a globális olajpiacra "egy olyan időszakban, amikor a legnagyobb szükség van a tisztánlátásra és a stabilitásra".