Pánik

Ez lesz a következő nagy bank, amelyik összeomlik?

Robert Kiyosaki közgazdász szerint, aki 2008-ban a Lehman Brothers összeomlását is megjósolta, a svájci bankóriás, a Credit Suisse lesz a következő, amelyik csődbe megy, miután a kibontakozó pénzügyi válság közepette több amerikai bank is csődbe ment.



"A problémát a kötvénypiac jelenti, és az én jóslatom szerint, amit évekkel ezelőtt a Lehman Brothersre is mondtam, a következő bank, amelyik bedől, az a Credit Suisse lesz" - mondta a "Rich Dad Poor Dad" című bestseller társszerzője, "mert a kötvénypiac összeomlik".



Kiyosaki hétfőn kifejtette, hogy a kötvénypiac, amely nagyobb, mint a részvénypiac, a gazdaság "legnagyobb problémája", és "komoly bajba" fogja sodorni az Egyesült Államokat.



"Az amerikai dollár most veszíti el hegemóniáját a világban. Ezért egyre többet és többet és még többet fognak nyomtatni... megpróbálják megakadályozni, hogy ez a dolog elsüllyedjen" - magyarázta.



Kiyosaki figyelmeztetése néhány órával azelőtt hangzott el, hogy maga a Credit Suisse is "lényeges gyengeségeket" állapított meg, mivel kötvényei nemteljesítés elleni biztosításának költségei a legmagasabb szintet érték el. A befektetési bank kedden késedelmes éves jelentésében elismerte, hogy még nem sikerült megfékezni az ügyfelek kiáramlását.



Az utóbbi időben botrányok sorozata által sújtott Credit Suisse szerint a negyedik negyedévben 110 milliárd svájci frank (120 milliárd dollár) fölé ugrottak az ügyfélkiáramlások, amivel megsértette bizonyos likviditási puffereit.



Hétfőn a bank részvényeinek árfolyama több mint 14%-kal rekordalacsony szintre zuhant az amerikai technológiai hitelezők összeomlása által kiváltott piaci zavarok közepette.