Légi közlekedés

Az Emirates minden nap repül Budapest és Dubaj között június 1-jétől

Az Emirates június 1-jétől minden nap repül Budapest és Dubaj között, miután heti hétre növeli járatai számát a jelenlegi öt helyett - közölte a légitárság kedden az MTI-vel.



Kiemelték, emellett a magyar utazók körében is népszerű számos útvonalon bővítenek, és újabb úti célokra állnak forgalomba a nagyobb kapacitású A380-as óriásgépek.



Részletezik, a légitársaság közel harmadával bővíti járatkapacitását teljes hálózatán március 26-tól. Budapest felé is sűrítik a járatok számát, június 1-től minden nap repülnek a magyar főváros és Dubaj között a mostani heti öt járat helyett.



A légitársaság globális hálózatán bejelentett bővítés számos olyan útvonalat is érint, amely a magyar utazók körében is népszerű. A kedvelt távol-keleti célállomások közül az Emirates Bankgokba, Pekingbe, Hongkongba, Kuala Lumpurba és Tokióba is növeli járatai számát - írják a közleményben.