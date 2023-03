Gazdaság

ManpowerGroup: a második negyedévben újra létszámot növelnek a magyar cégek

Az álláskeresők ebben az időszakban leginkább az energia és közmű, a pénzügy és ingatlan, valamint az IT szektorokban számíthatnak élénk munkaerőkeresletre. 2023.03.14 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyarországi munkáltatók 26 százaléka jelez bővülést jelenlegi munkaerő-állományában 2023 második negyedévében, 22 százalékuk tervez csökkentést, létszámnövelésre főként a nagyobb vállalatoknál kerülhet sor - közölte a ManpowerGroup kedden az MTI-vel a Munkaerőpiaci Előrejelzése alapján.



A ManpowerGroup a világ 41 országában, több mint 41 ezer munkáltató körében folytatta le negyedéves felmérését, amelynek keretében Magyarországon a munkáltatók 510 fős reprezentatív mintájában szereplőket kérdezték meg második negyedéves munkaerő-felvételi szándékaikról.



A közleményben kiemelték, az álláskeresők ebben az időszakban leginkább az energia és közmű, a pénzügy és ingatlan, valamint az IT szektorokban számíthatnak élénk munkaerőkeresletre.



Fehér Tamás, a ManpowerGroup Magyarország ügyvezető igazgatója a közleményben hangsúlyozta, két negyedévnyi visszaesést követően a hazai munkáltatók körében újra pozitív munkaerő-felvételi trendet mérnek a következő három hónapra. Fordulat különösen a középső országrészben működő, valamint a 250 főnél nagyobb létszámot alkalmazó vállalatok körében tapasztalható.



A tájékoztatás szerint a munkáltatói válaszokból származtatott, szezonálisan kiigazított nettó foglalkoztatási mutató (nfm) 2 százalékos átlagos értéket ért el, ami 10 százalékponttal magasabb az előző negyedéves értéknél, ugyanakkor 10 százalékponttal elmarad az egy évvel korábbi 12 százalékos szinttől.



A legszélesebb körben Budapesten és Közép-Magyarországon várnak létszámbővülést, ugyanakkor Dél-Dunántúlon, Észak-Magyarországon és a Közép-Dunántúlon továbbra is jóval több elbocsátásra, mint munkaerő-felvételre számítanak. Az alföldi régiókban és Nyugat-Dunántúlon az átlagnak megfelelő, minimális bővülést mutatnak az előrejelzések - közölte a ManpowerGroup.



A létszámban a legnagyobb felfutást az energia és közmű, a pénzügy és ingatlan, valamint az IT szektorokban várják, de enyhe bővülésben a szállítmányozás, logisztika és autóipar, a fogyasztási javak és szolgáltatások szektorok is bíznak. Az alapanyag- és feldolgozóipar, a kommunikációs szolgáltatások, illetve az egészségügy és élettudományok területén ugyanakkor további létszámleépítés valószínűsíthető - közölte a ManpowerGroup.