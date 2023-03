Gazdaság

Jelentősen drágul Romániában a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Jelentősen drágul Romániában a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb), miután az összevont pénzügyi felügyelet (ASF) a fél évvel korábbi szinthez viszonyítva 9 és 20 százalék közötti mértékben emelte a referenciaárakat - mutatott rá a Ziarul Financiar című gazdasági portál szerdai összeállításában.



A "Vége az 1000 lej (77 480 forint) alatti kgfb-kötvények korszakának" című írásában a lap felidézte: fél éve még 8 kategória létezett, amelynél az egyéves időtartamra kötött kgfb referenciaára nem érte el az 1000 lejt (három esetben a 900 lejt sem). Most a legolcsóbb kötvény is 1006 lejnél kezdődik, amit a 1200 köbcentiméternél kisebb hengerűrtartalmú gépkocsit vezető 51 és 60 év közötti járművezetőknek kell fizetniük. A legdrágább, 4709 lejes kgfb-re a 2500 köbcentiméternél nagyobb motorral rendelkező autót vezető 30 év alatti sofőrök számíthatnak.



Az ASF most először közölt referenciaárakat az elektromos autók felelősségbiztosítására, amelyek a 2000 köbcentiméternél nagyobb hengerűrtartalmú járművekre fizetendő biztosítások szintjét közelítik. A lap számításai szerint a legkisebb (9,3 százalékos) mértékben a 2500 köbcentinél nagyobb hengerűrtartalmú autót vezető 31-40 éves sorőrök esetében drágul a kgfb. A legnagyobb (20,4 százalékos mértékű) áremelkedésre ugyanez a koroszály számíthat, ha a motor hengerűrtartalma 1201-1400 között van.



A referenciaárakat a hatályos törvényben lefektetett képlet alapján számítják ki, amely az utóbbi öt év javítási költségeinek, illetve előfordulási gyakoriságuknak átlagát veszi figyelembe. Ezt az árat a biztosítók egyedileg megszabott kedvezményekkel, illetve pótdíjakkal igazíthatják ki az ASF által meghatározott bonus-malus szabályok szerint, annak függvényében, hogy okozott-e balesetet a gépjárművezető.



Romániában csaknem hat éve fogadta el a parlament a gépjármű-felelősségbiztosítási törvényt, akkor a legkisebb éves referenciaár 461 lej volt, a legnagyobb 2718 lej.



Az árszabályozás ellenére Romániában az elmúlt években több biztosító is csődbe ment, mert dömpingáron kínálta kgfb-kötvényeit, a kárrendezésre azonban nem volt elég fedezete.



Az ASF 2021 szeptemberében vonta meg az addigi piacvezető (a kgfb-kötvényeknél 45 százalékos részesedéssel rendelkező) City Insurance működési engedélyét, miután a biztosító nem tett eleget a hatóság tőkeemelési kérésének. A bíróság tavaly februárban kimondta az 1,8 milliárd eurós adósságot felhalmozó City Insurance csődjét. A kgfb-kötvényekkel kapcsolatos kárigények túlnyomó részét a román állami biztosítási garanciaalap (FGA) fizette ki.