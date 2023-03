Ukrajnai háború

Dömötör Csaba: a háború szinte mindenkinek rossz, kivéve a nagy energiacégeket

A háború szinte mindenkinek rossz, kivéve a nagy energiacégeket; nem jó ez így - erről beszélt Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videójában.



A háború szinte mindenki vállára nagy gazdasági terheket pakol, de azért vannak olyanok, akik nagyon jól járnak ebben az időszakban. Vannak, akik "degeszre keresik magukat" az energiaár-emelkedéssel.



"Igen, most a nagy nemzetközi energiavállatokról lesz szó." Elég sok adat nyilvános már, így meg lehet nézni milyen évet zártak tavaly - mondta a fideszes politikus.



Az osztrák OMV rekord évet zárt, adózás után 5 milliárd eurója maradt a cégnek. A Shell minden idők legnagyobb nyereségét érte el 40 milliárd dollárral, ez több mint kétszerese a háború előtti profitjának. A londoni székhelyű British Petrol a cég 114 éves történetének legjobb bevételét érte el tavaly, a nyerség 28 milliárd dollár, ami szintén több mint kétszerese a tavalyelőttinek. A francia Total is történelmi bevételt könyvelhetett el, 20,5 milliárd dollár a 2021-es tiszta profit. Az amerikai Chevron 35 milliárd dolláros rekord bevételt ért el tavaly, ami szintén a kétszerese az előző évinek - sorolta Dömötör Csaba.



A másik amerikai "giga cég", az Exxon 56 milliárd dolláros rekord bevételt sepert be. "A nyugati olajiparban még egy cégnek sem volt hasonlóan magas éves nyeresége, óránként olyan 2 milliárd forintot kerestek. Nem rossz" - jegyezte meg a fideszes politikus.







"A sort folytathatnánk, annyi azért látszik ebből, hogy végül is egész jó kis üzlet ez a szankciósdi, és az abból sarjadó áremelkedés. Nem nekünk, de a mi bőrünkre, merthogy Magyarország energiaszámlája közben 4 ezer milliárd forinttal nőtt. Ezt a cégeknek a családoknak és a magyar államnak kell fedezni. Nem jó ez így" - jelentette ki Dömötör Csaba.