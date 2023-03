Világgazdaság

Minden idők legsúlyosabb gazdasági összeomlása közeleg - Nouriel Roubini

A világot a magas infláció, az emelkedő kamatok és a 2023-as recesszió "tökéletes vihara" fenyegeti, és a válság valószínűleg a jelenleg foglalkoztatottakat sújtja majd a legsúlyosabban - mondta Nouriel Roubini, a New York-i Egyetem híres közgazdásza és professzora csütörtökön az ausztrál ABC műsorában.



Roubini, aki egyike volt az első közgazdászoknak, akik megjósolták a 2008-2009-es pénzügyi válságot, már hónapok óta egy stagflációs adósságválságra figyelmeztet, amely az 1970-es évek stagflációjának és a 2008-as adósságválságnak a legrosszabb elemeit egyesítené.



"Úgy vélem, hogy idén stagflációs válság fog kialakulni" - mondta, rámutatva, hogy a fejlett gazdaságokban az adósságráta az 1970-es években a GDP mindössze 100%-a volt, míg jelenleg a GDP 420%-a, mind a magán-, mind az államadósságban.



"Tehát ebben az esetben, ha ilyen sokkhatások érnek bennünket, mondjuk az olajárakkal kapcsolatban, akkor nem csak infláció, nem csak recesszió és stagfláció következik be, hanem az, amit én nagy stagflációs adósságválságnak nevezek, mert mivel a kamatlábak ilyen magasak, akkor ez az [adósság] arány fenntarthatatlanná vált" - magyarázta.



Roubini, akit a Wall Street "Doktor Doom"-nak nevezett el borzalmas gazdasági előrejelzései miatt, azt sugallta, hogy mindez arra kényszeríti az amerikai jegybankot és más központi bankokat, hogy addig emeljék a kamatlábakat, amíg gazdaságuk recesszióba nem zuhan.



"Úgy gondolom, hogy a Fed alapkamatának biztosan 6% fölött kell lennie ahhoz, hogy elérjük a 2%-os inflációs célt" - mondta. "De ha 6%-ra emeljük a kamatlábakat, akkor nagyon kemény leszállás következik be".



A közgazdász szerint ez kemény korrekciót fog előidézni a részvénypiacokon, a kötvényhozamok emelkedni fognak, a magánszektor adósságainak hitelfelárai kiszélesednek, és végül súlyos pénzügyi válsághoz vezetnek.



"Ez a pénzügyi nehézség súlyosabbá teszi a recessziót, és a súlyosabb recesszió a jövedelem és a termelés csökkenésével megnöveli a háztartások, a vállalkozások, a vállalatok, sőt egyes pénzintézetek és a szegény, súlyos adósságproblémákkal küzdő országok kormányai által elkövetett fizetésképtelenségek számát" - figyelmeztetett Roubini.



Azt is elmondta, hogy a jelenleg foglalkoztatott embereket sújtaná valószínűleg a legsúlyosabban a közelgő válság, beleértve azokat is, akik megtartották munkahelyüket. "A stagfláció minden világ közül a legrosszabb a munkavállalók számára" - hangsúlyozta.