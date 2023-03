Kiskereskedelem

Vezető háztartásigép-márka tart a magyar piacra

A magyar piacon is megjelenik a világ vezető nagy háztartásigép-márkája, a Haier. A kínai anyavállalat termékeit már 21 európai országban forgalmazzák, három éven belül a top 3 márka közé szeretnének kerülni Magyarországon - közölte a cég pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint április 15-től több mint 50 készülékből álló portfóliójuk válik elérhetővé Magyarországon is. A hivatalos forgalmazói feladatokat a Candy Hoover Hungary Kft. látja el.



A magyar piacra lépés jelentőségét mutatja, hogy a Haierhez hasonló márkabevezetésre a nagy háztartásigép-szegmensben jó ideje nem volt példa - írták.



Rózsa Márton ügyvezető igazgató az MTI-nek elmondta: a Candy Hoover Hungary Kft. az első évben visszafogottabb, de nagyságrendileg több száz millió forintos árbevétellel számol a Haier termékek forgalmazásából, a pontos számadat üzleti titoknak minősül.



Közölte, az új márka piacra vezetését nem egyszeri költségként kezelik, hanem hosszú távú, folyamatos, éveken átnyúló befektetésnek. Kiemelték, céljuk a márkaimázs építése, ez éves szinten több tíz millió forint befektetést jelent és minimum ennyit fog jelenteni a jövőben is.



A TOP 3 háztartásigép-márkává váláshoz becslésük szerint tízmilliárd forintos léptékben kell gondolkodni. A jelenlegi termékportfólió az elkövetkező években folyamatosan bővülni fog - tette hozzá.



Candy Hoover Hungary Kft. 2002 óta látja el Magyarországon a Candy márka importőri feladatait. A társaság anyavállalata a Haier Europe, amely a Haier Group része. A vállalatcsoport 5 kontinensen mintegy 100 000 alkalmazottat foglalkoztat. Európában többek között Törökországban és Romániában rendelkezik gyártóbázissal. A Haier 14 egymást követő évben vezette az Euromonitor International által készített, a globálisan meghatározó háztartási készülékek márkarangsorát - közölték.



A cég tájékoztatása szerint a Haier Group az első kínai vállalat, amely 2018 októberében belépett a frankfurti China Europe International Exchange (CEINEX D-Share Market) részvénypiacára. A vállalat márkái: Candy, Hoover, Haier, Rosiéres, Casarte, GE Appliances és Fisher & Paykel. A társaság európai központja az olaszországi Brugherio területén található.



A vállalat 2021-es globális árbevétele elérte a 227,5 milliárd renminbit (33 milliárd euró), ez éves szinten 15,8 százalékos növekedés. A 2021-es pénzügyi eredmények az európai növekedési stratégia sikerességét mutatják: a 19,7 milliárd renminbi (2,7 milliárd euró) árbevétel 20 százalékos növekedés volt éves szinten. A Haier Group 2022-es árbevétele globális szinten elérte a 350,6 milliárd renminbit(48,8 milliárd euró).