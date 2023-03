Gazdaság

Gulyás Gergely: növelni kell a magyar bor nemzetközi elismertségét

2023.03.03 12:58 MTI

Növelni kell a magyar bor nemzetközi elismertségét, ezt segíti a készülő Magyar Bormarketing Stratégia - fejtette ki a Budapesten megrendezett 11. Borkonferencia megnyitóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken.



Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a nem megfelelő külföldi elismertség nem a magyar borászok munkáján múlik. Ma már ugyanis nem igaz, hogy a jó bornak nem kell cégér, a modern marketing eszközeire is szükség van - tette hozzá.



Ezért döntött úgy a magyar kormány, hogy ösztönzi a magyar borok ismertebbé, népszerűbbé tételét nemzetközi téren is - közölte, hozzátéve: a tokaji, somlói, szekszárdi és egyéb magyar borok a világ bármely pontján versenyképesek, ezért az a cél, hogy mindenhol a felső polcra kerüljenek.



Gulyás Gergely rámutatott: összehangolt, a szakma támogatását bíró, elsősorban nemzetközi kampányra van szükség.



A készülő bormarketing-stratégia mögött világos, egyértelmű és jelentős kormányzati támogatás áll, kidolgozására és megvalósítására évi 3 milliárd forint áll rendelkezésre - közölte.



Nobilis Márton, az Agrárminisztérium államtitkára felidézte, hogy tavaly kisebb mennyiségű, de jó minőségű bor került a magyar pincékbe.



Az idei év első két hónapja Európa sok részén aszályos volt, Magyarországon ellenben szerencsére elegendő csapadék hullott, ami bizakodásra ad okot - jegyezte meg.



Nobilis Márton beszámolt arról is, hogy mára a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih) korszerű rendszer épült ki a borhamisítások ellen.



Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos elmondta, hogy a következő négy évre a Magyar Bormarketing Stratégia kidolgozására és végrehajtására kapott megbízást.



Feladatai közé tartozik a kutatások felügyelete, a bormarketing-tevékenységek koordinálása, a stratégia kidolgozása és az ennek keretében megvalósuló programok irányítása, szabályozási javaslatok tétele, folyamatos trendfigyelés, termékfejlesztés, valamint a kitörési pontok keresése.



Mindehhez a kormánybiztos - elmondása szerint - széles szakértői gárdára, nemzetközi tapasztalattal is bíró szakemberekre támaszkodhat, miközben szoros együttműködés alakult ki az Agrárminisztériummal, a Központi Statisztikai Hivatallal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal és a Digitális Magyarország Ügynökséggel is.



A munka eredményét végül az mutatja majd, hogy a magyar bor ára emelkedik-e vagy sem - mutatott rá.



Rókusfalvy Pál problémaként azonosította, hogy "keszekusza" a magyar bor termékstruktúrája, nincs egységes, egyértelmű jelleg, amelyet a nemzetközi piacon mindenki magyarként ismer.



Nincs rendjén az sem, hogy ugyanazt a típusú bort meg lehet venni 2 ezer és 200 ezer forintért is - figyelmeztetett, hozzáfűzve: az eredetvédelemnek rendeznie kell ezt a kérdést.

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a magyar borágazat sok szempontból "az utolsó órában" van: csökkennek a szőlőterületek és a borfogyasztás, miközben előretörőben a nemzetközi konkurencia.



Mint kiemelte, egyik legnagyobb szövetségesnek a fiatal generációt tekintik mind a fogyasztók, mind a borászok között.



A fiatal fogyasztók megnyerése, edukálása alapvető fontosságú, őket már egészen más módszerekkel, csatornákkal lehet elérni, mint az idősebbeket. A kommunikáció mellett azonban az is fontos, hogy a hirdetett termék azonnal elérhető legyen - mondta el.



Rókusfalvy Pál hasonló jelentőségűnek nevezte a borászok edukációját is, üdvözölve például a Tokaj-Hegyalja Egyetem elindulását. Az "érzelmi, szakrális" háttér mellett minden borásznak közgazdásznak is kell lennie - fogalmazott.



A digitalizációról szólva kiemelte, ez egy olyan "kötelező kör", amely a termelésben, az adminisztrációban és az értékesítésben is fontos, előre kell lépni például az e-pincekönyv kérdésében.



A kormánybiztos elmondása szerint a belföldi és a külföldi piac a marketing szempontjából külön megközelítést igényel.



A készülő stratégia a világpiac mellett külön figyelmet fordít a régióra, és vizsgálja annak lehetőségét is, hogy a magyar borágazat hogyan állhat egy regionális együttműködés élére - közölte Rókusfalvy Pál.