Több mint 1,1 milliárd forintból újul meg Körmend belvárosa és mozija

Több mint 1,1 milliárd forint kormányzati támogatással újul meg az év végéig Körmend belvárosának egy része és a Csákányi László nevét viselő filmszínház - olvasható a Rába-parti város hivatalos honlapján.



Bebes István (Fidesz), a település polgármestere a közleményben tudatta: az eredetileg elnyert 600 millió forintos támogatáshoz további 515 millió forint érkezett, így a teljes projektet meg tudják valósítani, beleértve a Kölcsey utca és az alatta található csapadékvíz-elvezető rendszer felújítását, valamint a közvilágítás korszerűsítését is.



A teljesen megújuló moziépület kisebb rendezvények helyszíne is lehet, kereskedelmi és szolgáltató egységeket is kialakítanak benne és kicserélik a mozigépeket is.



Felújítják a mozi melletti közteret, új parkolókat és zöld területeket alakítanak ki, korszerűsítik, energiahatékonyabb berendezésekre cserélik a közvilágítást.