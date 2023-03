Önkormányzat

Balatonpartot vett Balatonfenyves

Balatonfenyves hét kilométer hosszú partszakasszal, három nagyobb és két kisebb szabadstranddal rendelkező falu, mégis azt lehet mondani, hogy a település már kinőtte fürdőhelyeit, főszezonban nagy a zsúfoltság. 2023.03.02 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Balatonfenyves önkormányzata vásárolt egy 107 méter hosszú, több mint 3 ezer négyzetméteres partszakaszt nettó 45 millió forintért - közölte a település polgármestere csütörtökön az MTI-vel.



Lombár Gábor (független) - aki egyben az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke - elmondta, szeretnének ezzel a lépéssel példát mutatni. "Felelőssége a 44 tóparti önkormányzatnak, akármilyen kicsi is, ha adódik lehetősége a Balaton-part bármely kis részének közcélokra történő visszaszerzésére, a mai nehéz helyzetben is tegyen meg mindent érte" - fogalmazott.



Hozzátette, Balatonfenyves hét kilométer hosszú partszakasszal, három nagyobb és két kisebb szabadstranddal rendelkező falu, mégis azt lehet mondani, hogy a település már kinőtte fürdőhelyeit, főszezonban nagy a zsúfoltság. Ezért döntött a helyi képviselő-testület egyhangúlag az ingatlanvásárlás mellett a múlt év végén, amikor a volt Postás-üdülő tulajdonoscseréjénél felmerült, hogy az önkormányzatnak elővásárlási joga van.



A 2400 lakosú Balatonfenyves idei, szűkösre tervezett költségvetése 1,1 milliárd forint. Gyakorlatilag az idei tartalék java részének felélését jelentette ez az adásvétel, amit azért sem habozott meglépni a testület, mert egyrészt helyi turizmusstratégiai célokat szolgál, másrészt nemzetgazdasági érdek a tópartot megvédeni a további beépülésektől - hangsúlyozta a polgármester. Az adásvétel nem járt a település számra vagyonvesztéssel, hiszen a vételárnál már most többet ér a vízparti terület - mutatott rá. Megjegyezte, hogy bár nagy a támogatottsága a döntésnek a településen, akad, aki aggódik a költségvetési tartalék alakulása miatt, az önkormányzati intézmények magas rezsiköltsége okán.



Lombár Gábor kitért arra is, hogy tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal mint a BSZ elnöke, hogy kaphassanak az önkormányzatok valamiféle támogatást a Balaton-part ilyen jellegű visszaszerzéséhez. A megvett terület mögötti társasházak és nyaralók tulajdonosaival pedig arról kíván tárgyalni, hogy járuljanak hozzá az ingatlanjaik értékét is növelő szabadstrand mielőbbi kialakításának költségeihez, hiszen erre nem maradt forrása az önkormányzatnak. "Nem utolsó sorban nagyon bízunk a Magyar Turisztikai Ügynökség strandfejlesztő pályázatain elnyerhető újabb támogatási lehetőségben is" - hangsúlyozta.