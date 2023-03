Pénzügy

Nyilvános konzultációt indított az MNB a jövő évi emlékérme-kibocsátási program tematikáiról

Nyilvános konzultációt indított szerdán a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jövő évi emlékérme-kibocsátási program tematikáiról: az érdeklődők levélben, illetve elektronikus úton küldhetik el véleményüket és javaslataikat március 15-ig - közölte szerdán az MNB az MTI-vel.



Az MNB 2024-ben is kiemelkedő eseményekre, évfordulókra, hazai és nemzetközi jelentőségű eredményekre, valamint személyiségekre kívánja felhívni a figyelmet emlékérme-kibocsátási programjával, amellyel hozzá szeretne járulni a méltó megemlékezéshez is - áll a közleményben.



A jegybank célja, hogy az emlékérmék amellett, hogy törvényes fizetőeszközként értéket képviselnek, mindannyiunk számára szimbolikus értéket is hordozzanak, példaképeket állítsanak - írták.



Az MNB ezért a 2024. évi emlékérme-kibocsátási programhoz kapcsolódóan nyilvános konzultációt hirdet, amelynek részeként várja a hozzászólásokat a konzultációra bocsátott tematikákban. Az érdeklődők a program tervezett tematikájával kapcsolatban levélben vagy elektronikus levélben legkésőbb március 15-ig tehetnek észrevételt vagy javaslatot.



Az MNB a végső döntést a nyilvános konzultáció tapasztalatait is figyelembe véve hozza meg, majd ezt követően kerül sor az emlékérmék anyagának véglegesítésére, névértékének és technikai paramétereinek meghatározására.



Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jegybank több intézmény és szervezet véleményét is kikérte az emlékérme-kibocsátási program tematikájának összeállításakor. A beérkezett javaslatok, valamint a korábban megkezdett gyűjtői sorozatok figyelembevételével a jegybank két arany, tíz ezüst és négy színesfém emlékérme kibocsátását tervezi, kilenc korábban megkezdett emlékérme-sorozatot folytat.



A tervek szerint két arany emlékérme-sorozat bővül jövőre: a középkori magyar aranyforintokat bemutató sorozat a történelmi hűség jegyében V. László aranyforintjával gazdagodik, az Árpád-házi magyar szenteket felvonultató sorozat új tagja Árpád-házi Szent Kinga előtt tiszteleg.



A 2022-ben indult "Hazai vármegyék és vármegyeszékhelyek" ezüst emlékérme-sorozat következő eleme Baranya vármegye és vármegyeszékhelye, Pécs lesz a tervek szerint.



Különleges alakú ezüst emlékérme-sorozatok is folytatódnak 2024-ben. Ezúttal a legrangosabb tudományos elismeréssel jutalmazott magyar származású tudósok közül Oláh György kémikus és Herskó Ferenc orvos, biokémikus tiszteletére tervezi ovális alakú érme kibocsátását a jegybank.



A téglalap alakú emlékérméket felvonultató "Nemzeti Parkok" sorozat részeként a Körös-Maros Nemzeti Park jelenik meg a tervek szerint.

Az ezüst emlékérmék tematikai ajánlásában megtalálhatóak a magyar történelem meghatározó eseményei: gróf Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13 aradi vértanú kivégzésének 175. évfordulója, a nyilas rémuralom alatt csaknem száz zsidó életét megmentő Salkaházi Sára apáca születésének 125. és halálának 80. évfordulója, valamint az MNB alapításának 100. évfordulója.



Magyarország az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét tölti be 2024-ben, melyhez kapcsolódóan szintén ezüst emlékérmét tervez kibocsátani a jegybank.



A közlemény szerint két jelentős sporttörténelmi vonatkozású témának is ezüst emlékérmét kíván szentelni az MNB a következő évben: a legeredményesebb magyar versenyló, Kincsem születésének 150. évfordulója, valamint a 33. Nyári Olimpiai és 17. Paralimpiai Játékok megrendezése apropójából tervez érmekibocsátást.



A színesfém emlékérme tematikában a "Nemzeti Hauszmann Program" sorozat jövő évre tervezett eleme a Főőrség épülete, míg a "Nemzeti emlékhelyek" sorozat következő témája a felszentelésének 800. és nemzeti emlékhellyé avatásának 10. évfordulóját ünneplő Pannonhalmi Bencés Főapátság.



A jegybank a "Magyar pásztor- és vadászkutya fajták" sorozatban a kuvaszt kívánja megjeleníteni. Az emlékérme-tematikák közt szerepel még a magyar népmesék egyik klasszikus története, "A szorgalmas és a rest leány" is, amit az MNB a "Magyar népmesék rajzfilmsorozat" következő elemeként kíván kibocsátani.



Bővebb információk a programról a www.mnb.hu weboldalon találhatók - áll az összegzésben.