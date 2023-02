Gazdaság

1200 embert bocsát el a Magyar Posta

A Magyar Posta elbocsátja 1200 munkavállalóját - közölte a csoportos létszámleépítésről szóló döntést a cég az MTI-vel kedden.



Azt írták, a létszámcsökkentés a szolgáltatási színvonalat nem érinti, a társaság célja továbbra is az, hogy az ország minden pontján magas minőségű szolgáltatásokat nyújtson lakossági és üzleti partnerei számára egyaránt. Hozzátették, a Magyar Posta által korábban meghirdetett új posta partneri program lehetőséget biztosíthat arra, hogy az érintett dolgozókat a szerződött partnereknél foglalkoztassák tovább, de a vállalat együttműködik a kormány foglalkoztatáspolitikáért felelős szervezeteivel is annak érdekében, hogy segítse a minél gyorsabb elhelyezkedést.



Ismertették, a vállalat tavaly novemberben kinevezett új vezetésének kiemelt feladata a szervezet hatékonyságának növelése, a modern és 21. század követelményeinek megfelelő üzletmenet és szolgáltatási színvonal kialakítása. "Az Európát sújtó és elhúzódó szankciós energiaválság azonban egyre nehezebb gazdasági környezetet teremt, amely hasonlóan a bel- és külföldi nagyvállalatokhoz, a Magyar Posta tevékenységére is egyre inkább kihat" - áll a közleményben.



Hangsúlyozták, annak érdekében hozta az újabb kényszerű döntést a cég vezetése - mint az ország legnagyobb postai és pénzügyi szolgáltatója, valamint csomaglogisztikai vállalata -, hogy a jelenlegi szankciók sújtotta gazdasági helyzetben is meg tudja őrizni működésének stabilitását.