Pénzügyek

Már nem az USA vonzza a világ gazdagjait - tanulmány

Amerika már nem olyan csábító lakóhely a világ gazdagjai számára, mint a Covid-19-járvány előtt volt - derült ki a Henley & Partners londoni székhelyű bevándorlási tanácsadó cég nemrég közzétett Wealth Reportjából.



A jelentés szerint a nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek beáramlása az országba tavaly több mint 80%-kal csökkent a járvány előtti szinthez képest. A 2013 és 2019 közötti akár 10 800 milliomosról 2022-re mindössze 1500 milliomosra csökkent a számuk. A jelentés megállapítja, hogy "az ország elveszíti fényét a bevándorló milliomosok körében", és "az 'amerikai álom' mostanra életveszélyessé vált".



A jelentés azt is megjegyezte, hogy megváltoztak azok az országok, ahonnan az újonnan érkezők származnak. Míg korábban a befektetési migrációs programokra jelentkezők többsége "gyenge útlevéllel rendelkező, korlátozott vízummentességgel és alacsony gazdasági mobilitással rendelkező fejlődő nemzetekből" érkezett, addig a jelenlegi újonnan érkezők többsége ma már fejlett országokból származik.



Elemzők szerint a gazdagok a gazdaság egészségi állapotának hirnökei, mivel szabadon mozoghatnak a világban, és ez "korai figyelmeztető jelzést ad a jövőbeli országtendenciákról". A cég adataiból kiderül, hogy még 2014-ben az Egyesült Államokba áramlott a legnagyobb nettó beáramlás azon személyek közül, akiknek vagyona eléri vagy meghaladja az 1 millió dollárt. Azonban 2022-ben az ország csak a 6. helyet foglalta el ebben a minősítésben, lemaradva az Egyesült Arab Emírségek, Ausztrália, Szingapúr, Kanada és Svájc mögött.



"Az emberek még mindig jönnek, de nagymértékben megnőtt a távozók száma" - jelentette ki Andrew Amoils, a jelentés összeállításában közreműködő New World Wealth kutatási vezetője.



A jelentés megjegyezte, hogy egyre több tehetős amerikai költözik külföldre, "példátlan ütemben keresnek zöldebb legelőket külföldön", egyesek az adók vagy a biztonság miatti aggodalommal magyarázzák választásukat. A cég az országon belüli változást is megfigyelt, a kisebb városok egyre népszerűbbek a tehetős lakosok körében, míg az olyan megapoliszokban, mint Chicago és New York, a milliomosok nagymértékű elvándorlása tapasztalható.



E tendenciák ellenére az Egyesült Államok továbbra is a legnagyobb vagyonpiac marad 65 billió dollár értékben, 770 milliárdossal, 9630 100 millió dolláros vagy annál nagyobb vagyonnal rendelkező emberrel és 5,3 millió nagy vagyonnal rendelkező személlyel - jegyzi meg a Henley & Partners. Ezt követi Kína 21,7 billió dolláros magánvagyonnal.