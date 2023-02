Gazdaság

Fémalkatrészgyártó veszi át a Tungsram zalaegerszegi üzemét

A felszámolás alatt álló Tungsram zalaegerszegi üzeme hétfőtől Scintilla Fémalkatrész Kft. néven működik tovább, az új társaság bővíteni is tervezi a meglévő dolgozói létszámot - közölte pénteken a város polgármestere.



Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében felidézi: a Tungsram tavaly áprilisban jelentette be, hogy megszünteti a hagyományos világítástechnikai termékek gyártását, ezért év végéig több ütemben 1600 dolgozóját bocsátotta el. A társaság májusban csődvédelmet kért, majd novemberben elindult a felszámolási eljárás.



Az 1976 óta működő zalaegerszegi gyáregység hétfőtől Scintilla Fémalkatrész Kft. néven működik tovább, amely a felszámolás ideje alatt bérli a telephelyet és a gyártógépeket, később pedig vásárlással tulajdonossá válhat.



A Scintilla a volt tungsramos dolgozókat rendes munkavállalói szerződéssel veszi fel. Az új vállalat 100 fővel indul el, de a vevői megrendelések növekedésével 150 ember foglalkoztatása a célja.



A zalaegerszegi üzem változatlan vevőkörrel, termékportfólióval és technológiával működik tovább, ugyanis a vevők nagy részét megtartották, őket továbbra is világszínvonalú kiszolgálásban kívánják részesíteni - jelezte a polgármester.



A felszámolás alatt lévő Tungsram Operations Kft. decemberben arról tájékoztatta a dolgozóit, hogy telephelyeinek és dolgozóinak egy részét új cégek veszik át, és csaknem ötszáz, eddig a Tungsramnál alkalmazott munkavállaló továbbfoglalkoztatása várható 2023 elejétől.



Az akkori közlés szerint Zalaegerszegen álltak legközelebb a szerződéskötéshez, a tervek szerint a Videoton vitte volna tovább az eddigi kapacitást a gyáregység üzemeltetőjeként és a dolgozók egy részének foglalkoztatójaként.