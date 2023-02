Pénzügy

Ötmilliós bírságot szabott ki a jegybank tiltott piaci manipuláció miatt

A magánszemély gyors ütemben, nagy volumenben értékesítette egy kibocsátó részvényeit, amivel félrevezető kép alakulhatott ki a befektetőkben az értékpapír valós forgalmáról, keresletéről. 2023.02.17 10:06 MTI

Ötmillió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki egy magánszemélyre tiltott piaci manipulációnak minősülő tőzsdei kereskedés miatt a Magyar Nemzeti Bank (MNB).



Az MTI-nek küldött pénteki tájékoztatás szerint a magánszemély gyors ütemben, nagy volumenben értékesítette egy kibocsátó részvényeit, amivel félrevezető kép alakulhatott ki a befektetőkben az értékpapír valós forgalmáról, keresletéről.



A beszerzett bizonyítékok alapján az MNB megállapította, hogy a magánszemély a vizsgált napon - állítása szerint meghatározott összeg felszabadítása és egyéb befektetés céljából - alig egy óra alatt nagy volumenben adott el a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) egy prémium kategóriába tartozó részvényből. A magánszemély megbízásai az érintett kereskedési napon a papír teljes kereskedett mennyiségének csaknem 40 százalékát tették ki. Mindez jelentősen csökkentette az adott részvény árfolyamát.



A jegybank szerint ez a tevékenység alkalmas volt arra, hogy hamis vagy félrevezető jelzéseket adjon a befektetők számára az adott részvény keresleti-kínálati viszonyairól, árfolyamáról. Így sértette a kereskedés tisztaságát és a tőkepiac integritását.



A jogsértő magatartás elkerülhető lett volna, ha a magánszemély az eladásait nem egy napra, azon belül is nem egy rövid időintervallumra koncentrálja, hanem dinamikusan hozzáigazítja azt az ajánlati könyvben látott keresleti mennyiségekhez és árfolyamokhoz - hangoztatta az MNB.



A bírságösszeg megállapításánál súlyosító körülménynek számított, hogy az adott értékpapírhoz határidős termék kapcsolódik a BÉT-en. Emellett a részvény prémium tőzsdei kategóriába tartozik, valamint a BUX és BUMIX indexkosarakban is szerepel. Az MNB tiltott piacbefolyásolás gyanújával jelen esetben is büntetőeljárást kezdeményez, mint minden ilyen ügyben - közölte a jegybank.