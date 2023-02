Pénzügy

Ügyféltájékoztató-kampány indul az MKB Bank és a Takarékbank egyesüléséről

Április 30-án egyesül a Magyar Bankholding két tagbankja, az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt., a jövőben MBH Bank Nyrt. néven, egységes márkanévvel és arculattal folytatja működését az egyesült bank. A változással kapcsolatos, ügyfeleket érintő legfontosabb tudnivalókról a bankcsoport részletes tájékoztatókampányt indít - közölte a Magyar Bankholding az MTI-vel csütörtökön.



Emlékeztetnek: az egyesüléssel létrejövő, tisztán magyar tulajdonú nagybank a mérlegfőösszeg alapján Magyarország második legnagyobb piaci szereplője lesz.



A tájékoztatókampányban a Takarékbank és az MKB Bank egyesülésével járó változásokról, az egyesülést megelőző átállási időszakkal kapcsolatos tudnivalókról, teendőkről kaphatnak számos kommunikációs csatornán információt a lakossági és vállalati ügyfelek. Így a bankszámlakivonatokon, elektronikus levelekből, a tagbanki honlapokon és közösségi média felületeken, a vállalatcsoport szakértőinek sajtónyilatkozataiból, valamint személyes kapcsolattartóikon és az ügyfélszolgálaton keresztül egyaránt tájékozódhatnak az ügyfelek. Az MBH Bank hivatalos honlapja, az mbhbank.hu május 1-jétől érhető el.



A Takarékbank és az MKB Bank ügyfeleit arra kérik, hogy a következő hetekben kövessék figyelemmel a kiadott tájékoztatásokat - mondta Egerszegi Ádám, a Magyar Bankholding transzformációért felelős vezérigazgató-helyettese a közleményben. Az első tájékoztató leveleket az ügyfelek elektronikus formában, a januári bankszámlakivonatokkal együtt már február elején letölthették, míg postai úton várhatóan a napokban kapják kézhez, a számlakivonatokkal együtt. Ezzel együtt a hónap közepén elektronikus levélben is megérkezik a tájékoztató az arculatot érintő változásokról, az ügyfélszolgálat elérhetőségéről, az ATM-ek, a betéti- és hitelkártyák használatára vonatkozó információkról, a fizetési számlaszámmal, fizetési megbízásokkal, valamint egyes hiteltermékekkel kapcsolatos tudnivalókról, melyek bankonként változhatnak - írták.



Az egyesülést követően, az év folyamán a korábbi MKB Bank és Takarékbank fiókok arculata is fokozatosan, több lépcsőben megváltozik, és az MBH Bank arculatával működnek majd tovább. Emellett új arculatot kap a bankcsoporthoz tartozó teljes bankkártya portfolió is. A használatban lévő, érvényes bankkártyák külön lecserélésére nincs szükség a fúzió miatt.



A hazai tulajdonú Magyar Bankholding Csoport az ország második legnagyobb bankcsoportja, több mint másfél millió lakossági és 300 ezer vállalati ügyféllel, az ország legnagyobb fiókhálózatával, illetve közel 10 ezer munkavállalóval rendelkezik. Összesített mérlegfőösszege meghaladja a 10 940 milliárd forintot.



A Budapest Bank és az MKB Bank egyesülése 2022. március 31-én sikeresen megvalósult, az akkor egyesült hitelintézet átmenetileg MKB Bank Nyrt. néven működik. A Takarékbank jogi fúziójával jön létre április 30-ával az MBH Bank Nyrt.