Részmegállapodás a bértárgyaláson a Magyar Postánál

Az egyeztetést folytatják, céljuk az idei évre olyan béremelés, amellyel legalább nem csökken a postai dolgozók fizetésének reálértéke. 2023.02.09 18:14 MTI

Részmegállapodás jött létre a Magyar Postánál folyó bértárgyaláson, amely szerint a vállalat egyszeri bruttó 50 000 forintos kifizetést ad a postai dolgozóknak addig is, amíg a bértárgyalások eredményre nem vezetnek - közölte Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke az MTI-vel csütörtökön.



A Postás Szakszervezet közleményében jelezte: az egyeztetést folytatják, céljuk az idei évre olyan béremelés, amellyel legalább nem csökken a postai dolgozók fizetésének reálértéke.



A Magyar Posta vezetése, a Postás Szakszervezet és a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége között létrejött részmegállapodás értelmében március 3-án minden postai munkavállaló bruttó 50 000 forintos pénzjuttatásban részesül. Abban is megegyeztek a felek, hogy további 50 000 forint kifizetéséről március 31-ig döntenek, ha addig nem születik meg a végleges bérmegállapodás.



A részmegállapodásban rögzítették továbbá, hogy a munkáltató 2023. október 31-ig a szakszervezetek kezdeményezésére megvizsgálja egy év végi egyszeri kifizetés lehetőségét is.



A részmegállapodásról csütörtökön a Magyar Posta Zrt. is közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozza: a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a 3 éves bérmegállapodást aláíró szakszervezetekkel a bértárgyalások részeként azonnali intézkedésekben egyezett meg.



Ennek értelmében a munkavállalók napi munkába járásának utazási költségtérítése február 1-jétől a kétszeresére nő, és módosítják a lojalitás elismerésére biztosított béren kívüli juttatás kifizetésének ütemezését. Ennek első, 50 százalékos részletét kapják meg a március bérrel a dolgozók.



Kitértek arra is, hogy a nehéz helyzetű munkatársak számára a Postakürt Alapítvány támogatási programot indít 50 millió forint kezdő kerettel a legrászorultabb postás családok megsegítésére. A pályázati feltételekről egyeztetnek az érdekképviseletekkel.



Közleményében a vállalat vezetése hangoztatja: elkötelezett abban, hogy az érdekképviseletekkel együttműködve minél előbb olyan bérmegállapodást dolgozzon ki, amely megfelel a Magyar Posta Zrt. teherviselőképességének, és a munkavállalók is elfogadják.