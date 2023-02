Gazdaság

BÁV: háromszorosára nőtt a befektetési arany forgalma tavaly

Tavaly 3,3 milliárd forint értékben vásároltak az ügyfelek befektetési célú aranyat, ami a 2021-es forgalom háromszorosa; az értékesített aranytömbök mennyisége december végére elérte a 141 kilogrammot - tájékoztatta a BÁV Zrt. a fiókhálózatának adatai alapján az MTI-t közleményben szerdán.



Kiemelték, hogy az ékszerek iránti érdeklődés szintén erősödött 2022-ben, a forgalom itt is hárommilliárd forint felett zárt, a 2021-es év 2,3 milliárdos eredményéhez képest.



A befektetési célú arany esetében a legkedveltebb kiszerelés az 5 grammos volt, míg a legnagyobb értékben tavaly is a 100 grammos aranytömb fogyott - jelezték.



Kifejtették: az arany világpiaci ára az elmúlt években jellemzően az 1600 és 2000 dollár közötti sávban mozgott, majd az orosz-ukrán háború kitörését követően szinte azonnal 2000 dollár fölé kúszott a jegyzés. Ezt követően bekövetkezett egy kisebb korrekció, majd november óta újra folyamatosan emelkedik az árfolyam, és az akkori 1650 dollár körüli árról elindulva, ma már újra a 2000 dolláros szinthez áll közelebb a nemesfém unciánkénti - 31,1 gramm - ára.



Dandé Imre, a BÁV hálózatirányítási igazgatója a közlemény szerint elmondta, hogy háborús helyzetben szinte azonnal meg szokott ugrani az arany árfolyama, majd egy kisebb visszaesést követően állandósul az emelkedés. Az arany értékálló, alacsony kockázatot jelentő befeketésnek számít, azonnali készpénzigény esetén könnyen fel lehet használni a világ bármely pontján - fűzte hozzá.



Arra is kitért, hogy az aranyra egyre többen tekintenek tartós befektetési eszközként; legutóbbi reprezentatív kutatásuk szerint a megkérdezettek 25 százaléka tervez a közeljövőben aranyba fektetni.



Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a BÁV zálogkölcsönzésből származó forgalma 20 százalékkal nőtt 2021-hez képest, ami összhangban van azzal a korábban publikált kutatásukkal, miszerint a magyar lakosság 71 százaléka úgy érzi, hogy romlott az anyagi helyzete. A zálogkölcsönök fedezetét továbbra is 95 ázalékban az aranyékszerek teszik ki - húzta alá.



A BÁV Zrt. három üzletággal működik, az 1920 óta működő BÁV Műkereskedelem, a BÁV Zálog, valamint a hazai műkereskedelmi oktatás területén tevékenykedő BÁV Akadémia.