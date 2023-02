Gazdaság

MNB-alelnök: az első számú 'ellenség' az infláció

A megváltozott nemzetközi pénzügyi és gazdasági helyzetben a monetáris és a fiskális politikai döntéshozóknak együttműködve kell példátlan intézkedéseket hozniuk. 2023.02.07 02:24 MTI

A jelenlegi turbulens gazdasági helyzetben a jegybankok számára világszerte - és különösen a térségben - az első számú ellenség az infláció - mondta Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az MNB által szervezett, Lámfalussy Sándorról elnevezett nemzetközi konferencián hétfőn a jegybank közleménye szerint.



Kiemelte: a megváltozott nemzetközi pénzügyi és gazdasági helyzetben a monetáris és a fiskális politikai döntéshozóknak együttműködve kell példátlan intézkedéseket hozniuk.



Robert Holzmann, az osztrák jegybank elnöke, az idei Lámfalussy-díj nyertese előadásában megjegyezte, hogy az euró atyjának nevezett közgazdász munkássága a jelenlegi viszonyok között nagyobb jelentőséggel bír, mint azt sokan gondolják. A bankár szavait idézve hangsúlyozta: a monetáris politika művészet marad, nem pedig tudomány - írta az MNB.



A közlemény szerint Catherine L. Mann, a brit jegybank monetáris tanácsának tagja arra világított rá, hogy a sokkok együttes hatása révén a mostani gazdasági visszaesés különbözik a korábbi évtizedekben tapasztalt recesszióktól. Szerinte az energia-, az élelmiszer- és a nyersanyagárak gyors növekedése következtében megugró infláció miatt a jegybankoknak fenn kell tartaniuk a magasabb inflációs várakozást, mivel az inflációs dinamika alábecsülésének jelentős gazdasági költségei vannak.



Az előadásokon arról is szó esett: az elmúlt évek sorozatos krízisei rávilágítottak arra, hogy minden esemény visszavezethető a természetes környezetünk megbomlott rendjére; a zöld kötvények népszerűsége jól mutatja, hogy a változásra igény van, és ez a változás már meg is kezdődött.



A konferencián a szakemberek azt is megállapították, a digitális pénz attól válhat sikeressé, hogy minél többen használják, ez pedig a jegybankok részéről komplex projektmenedzsment-szemléletet követel meg.



A Lámfalussy-díj a monetáris politikában kiemelkedő nemzetközi szakmai teljesítményeket ismeri el; az MNB első elnökéről elnevezett Popovics-díjjal pedig a közgazdaság és a pénzügyek területén kiemelkedő munkát végző fiatal szakembereket jutalmazzák.



A Popovics-díjat idén Kuti Zsolt, az MNB monetáris politikáért, pénzügyi elemzésekért és statisztikáért felelős ügyvezető igazgatója vette át - közölte az MNB.