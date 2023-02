Pénzügy

Netrisk: átalakulhat és élénkebbé válhat a lakásbiztosítások piaca

Átalakulhat és élénkebbé válhat a lakásbiztosítások piaca a jövőben egy új, április végén érvénybe lépő jogszabály miatt: az ügyfelek többek között egy plusz alkalmat kapnak a lakásbiztosítási szerződésük költségek nélküli felmondására - közölte a Netrisk.hu pénteken az MTI-vel.



A közleményben emlékeztettek, hogy az új rendelet április 30-tól többek között maximalizálja a vagyonbiztosítási szerződéseknél a biztosításközvetítőnek kifizetett jutalékot, ami nem haladhatja meg az éves biztosítási díj 20 százalékát.



Az új rendelet kimondja azt is, hogy azoknál a jelzálog-, ezen belül lakáshiteleknél, amelyek mellé kötelező lakásbiztosítást kötni, a bankoknak és hitelközvetítőknek meg kell mutatniuk elektronikus felületen, hogy milyen fogyasztóbarát lakásbiztosítások közül lehet válogatni az adott ingatlanra vonatkozóan.



Ez a megoldás pedig a fogyasztóbarát lakásbiztosításoknál hozhat az eddiginél élénkebb versenyt. A fogyasztóbarát termékekkel rendelkező ügyfelek esetében egyébként nem újdonság a több felmondási lehetőség, ott az évforduló után naptári negyedévente is felmondhatják a szerződését - tették hozzá.



A közleményben idézték Besnyő Mártont, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatóját, aki úgy fogalmazott: az ügyfelek számára szintén fontos változás, hogy 2024-től a már megkötött lakásbiztosításokat nemcsak a biztosítási évforduló előtt van lehetőségük költségek nélkül felmondani, hanem ezt minden év márciusában is megtehetik. Erről a lehetőségről pedig a biztosítóknak február 15-ig tájékoztatást kell adniuk. Azaz egy plusz alkalmat kaptak a szerződések átnézésére és esetleg a váltásra, így akár egy kedvezőbb vagy szélesebb körű ajánlat kiválasztására.



Hozzátették, hogy a piacon elérhető ajánlatokat összehasonlítva elképzelhető, hogy a meglévőnél olcsóbban találhat valaki hasonló feltételeket nyújtó lakásbiztosításra, vagy esetleg azonos áron komolyabb szolgáltatási palettát nyújtó konstrukcióra.