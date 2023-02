Világgazdaság

Moody's: az orosz földgázkiesés kétharmadát sikerült pótolni Európában

Az elmaradt orosz földgázszállítások kétharmadát sikerült pótolni elsősorban a korábbinál nagyobb mennyiségű cseppfolyósított földgáz (LNG) beszerzésével és a Norvégiából vezetéken érkező gázmennyiség növelésével, így Európának a tél végéig szükséges földgáztartaléknál nagyobb készlete van - áll a Moody's Investors Service csütörtökön Londonban ismertetett szektorelemzésében.



A nemzetközi hitelminősítő adatai szerint az európai gáztározók telítettsége 82 százalékos volt 2022 végén; ez 2015 óta a legnagyobb telítettségi arány.



A Moody's szerint mindez annak köszönhető, hogy az európai kormányok hatékony kínálati és keresleti oldali intézkedéseket tettek, a vállalatok alkalmazkodtak az energiasokkhoz, a tél eddigi szakasza enyhe volt és nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre cseppfolyósított földgáz.



A cég kiemeli, hogy a földgáz ára 80 százalékkal zuhant a tavaly nyáron elért csúcsok óta, éppen a készletezés magasabb szintje miatt.



A Moody's tanulmánya szerint ugyanakkor az elhúzódó geopolitikai bizonytalanság és az európai energiaellátás összetételének alapvető és szükségszerű átalakítása legalább a következő három évben jóval a történelmi visszatekintésű átlagok felett tartja az európai energiaárakat.



A hitelminősítő szerint mindemellett az európai ellátási helyzet is feszes marad, két fő okból. Az egyik az, hogy nehéz lesz teljes mértékben alternatív forrásokból pótolni az oroszországi földgázszállításokat. A Moody's előrejelzési forgatókönyve azt valószínűsíti, hogy a 2023-2024-es szezonban az Oroszországból Európába érkező földgázmennyiség a legjobb esetben is a tavalyi szint 20 százaléka lesz.



A cég által várt feszes európai helyzet másik oka a tanulmány szerint az, hogy tavaly Kína saját felhasználásra lekötött LNG-szállítmányokat tudott átirányítani Európába, részben hazai keresletének gyengesége miatt, amelyet a koronavírus-járvány megfékezését célzó szigorú korlátozások okoztak.



A Moody's csütörtöki elemzése szerint azonban valószínű, hogy az idén ez nem ismétlődik meg.



Az elemzés szerint az LNG-piac is csak nehezen tud majd lépést tartani a meredeken emelkedő kereslettel. A globális LNG-kínálat az idén valószínűleg csak 30 milliárd köbméterrel emelkedik; ez az Oroszország által tavaly vezetékeken Európába szállított földgáznak hozzávetőleg a fele - áll a Moody's csütörtökön bemutatott szektorelemzésében.



Más nagy londoni házak derűlátóbb helyzetértékeléseket adtak friss elemzéseikben.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő e héten Londonban ismertetett szektorelemzésében azt állapította meg, hogy Európa túljutott a földgázellátási válság legnehezebb időszakán, és a bőséges LNG-beáramlás, a kereslet visszaesése és az enyhe tél révén sikerült elkerülni az földgázellátás kényszerű adagolását.



A Fitch londoni elemzőinek adatai alapján az Európai Unió LNG-importja tavaly 51 százalékkal 120 milliárd köbméterre emelkedett, és a cég jelenlegi előrejelzése szerint az idén 29 százalékkal 155 milliárd köbméterre emelkedik tovább.



A Fitch tanulmánya szerint a globális LNG-piaci helyzet az idén feszes lesz, és ehhez a feszes ellátási helyzethez a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt kínai korlátozások feloldása is hozzájárul.



A hitelminősítő azonban azzal számol, hogy Európának még ebben a helyzetben is elégséges mennyiségű cseppfolyósított földgáz áll rendelkezésére 2023-ban.



Az Eurasia Group nevű londoni politikai-gazdasági kockázatelemző csoport közölte: friss számításai alapján nagyon valószínűtlennek tartja, hogy Európában akár a jelenlegi, akár a 2023-2024-es téli szezonban földgázhiány alakuljon ki, még akkor is, ha az idei tél hátralévő része kivételesen hideg lenne.



Az Eurasia elemzői szerint ugyanis az Oroszországon kívüli egyéb forrásokból beszerzett földgázmennyiség növekedése és az idei téli fogyasztás csökkenése nyomán az európai tározók telítettsége még márciusban is legalább 60 százalékos lesz a tavalyi azonos időszakban mért 20 százalékkal szemben, és ez lehetővé teszi, hogy Európa a jövő téli szezon előtt, valószínűleg már a nyáron a maximális tározói kapacitásra töltse fel földgázkészleteit.