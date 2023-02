Világgazdaság

Fitch: Európa túljutott a földgázellátási válság nehezén

Európa túljutott a földgázellátási válság legnehezebb időszakán, és a meghozott intézkedéseknek köszönhetően elkerülte a legrosszabb ellátási forgatókönyvek megvalósulását - áll a Fitch Ratings szerdán Londonban bemutatott szektorelemzésében.



A nemzetközi hitelminősítő a tanulmányban közölte: megítélése szerint a cseppfolyósított földgázból (LNG) hozzáférhetővé vált rekordmennyiség és a tározók telítettsége azt jelenti, hogy Európa az idén az orosz földgázszállítások esetleges teljes leállásával járó hatásoknak is képes lenne ellenállni.



A bőséges LNG-beáramlás, a kereslet visszaesése és az enyhe tél révén sikerült elkerülni a földgázellátás kényszerű adagolását, és mindez már tavaly enyhítette a földgázpiaci feszültségeket - áll a Fitch elemzésében.



A cég adatai szerint a földgázárak tavalyi meredek emelkedése tíz százaléknál nagyobb mértékben csökkentette 2022-ben az európai keresletet, de az átlagon belül jelentősek voltak az eltérések: Olaszországban 7, Németországban 14 százalékkal esett vissza földgázkereslet.



A csökkenés nagy része az ipari szektorokban jelentkezett: az ipar földgázigénye Németországban 21 százalékkal, Magyarországon 47 százalékkal esett tavaly a 2019-2021-es időszak átlagához mérve - áll a tanulmányban.



A Fitch elemzői összességében azzal számolnak, hogy az európai gazdaságok földgázigénye az idén 15 százalékkal lesz kisebb, mint 2021-ben.



A cseppfolyósított földgáznak a tanulmány szerint továbbra is kulcsfontosságú szerepe lesz a gyors ütemben csökkenő orosz ellátás helyettesítésében.



A hitelminősítő adatai alapján az Európai Unió LNG-importja tavaly 51 százalékkal 120 milliárd köbméterre emelkedett, és a cég jelenlegi előrejelzése szerint az idén 29 százalékkal 155 milliárd köbméterre emelkedik tovább. Úgy vélik, a globális LNG-piaci helyzet az idén feszes lesz, és ehhez a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt kínai korlátozások feloldása is hozzájárul.



A hitelminősítő azonban azzal számol, hogy Európának még ebben a helyzetben is elégséges mennyiségű cseppfolyósított földgáz áll rendelkezésére 2023-ban.



Az időjárás továbbra is jelentős szerepet játszik a földgázkeresletben, és nincs garancia egy újabb enyhe télre, de az európai földgáztározók várhatóan olyan telítettségi szinten hagyják maguk mögött az idei telet, amely lehetővé teszi a nyári visszatöltéshez szükséges beszerzések csökkentését - áll a Fitch elemzésében.



Más nagy londoni házak is ugyanerre a következtetésre jutottak friss helyzetértékeléseikben.

Az Eurasia Group nevű londoni politikai-gazdasági kockázatelemző csoport új tanulmányában közölte: friss számításai alapján nagyon valószínűtlennek tartja, hogy Európában akár a jelenlegi, akár a 2023-2024-es téli szezonban földgázhiány alakuljon ki, még akkor is, ha az idei tél hátralévő része kivételesen hideg lenne.



Az Eurasia elemzői szerint ugyanis az Oroszországon kívüli egyéb forrásokból beszerzett földgázmennyiség növekedése és az idei téli fogyasztás csökkenése nyomán az európai tározók telítettsége még márciusban is legalább 60 százalékos lesz a tavalyi azonos időszakban mért 20 százalékkal szemben, és ez lehetővé teszi, hogy Európa a jövő téli szezon előtt, valószínűleg már a nyáron a maximális tározói kapacitásra töltse fel földgázkészleteit.



A Fitch Ratings szerdán ismertetett szektorelemzése megállapítja, hogy az energiaellátási válság miatt, a teljes besorolási portfolión elvégzett stresszteszt eredményeként a cég csak korlátozott számú negatív minősítési lépést hajtott végre az érintett vállalatok körében.



A hitelminősítő megemlíti ezek között, hogy a Mol továbbra is befektetési ajánlású, "BBB mínusz" szintű osztályzatának kilátása negatívra módosult a korábbi stabilról, a cseh TSO Net4gas földgázhálózat-üzemeltetőtől ugyanakkor a Fitch megvonta a befektetésre ajánlott státust, "BBB"-ről "BB plusz"-ra csökkentve a cég besorolását. A Fitch Ratings a TSO Net4gas új osztályzatát is negatív kihatású figyelőlistára vette.



A hitelminősítő összegzésként megállapítja: minden tényezőt egybevetve mindinkább egyértelművé válik, hogy Európa elkerülte a legrosszabb földgázellátási forgatókönyvek megvalósulását.



Az Európai Unió a 2022-es évet 85 milliárd köbméternyi tárolt földgáztartalékkal zárta; ez 58 százalékkal volt magasabb a 2021 végén mért mennyiségnél - áll a tanulmányban.



A Fitch Ratings szerint mindez azt jelenti, hogy az uniós szinten meghozott intézkedések - köztük a kereslet kiigazítása és az alternatív földgázforrások bevonása - nem csupán az orosz import komoly mértékű visszaesését ellentételezték, de még a tárolt földgázmennyiséget is növelni tudták.