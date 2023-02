Gazdaság

Leállítja a termelést nyíregyházi hűtőszekrénygyárában az Electrolux

Az Electrolux a megváltozott üzleti környezetre és alacsony keresletre hivatkozva 2024. januártól nem folytatja tovább a szabadonálló hűtőszekrények gyártását a 650 dolgozót foglalkoztató nyíregyházi gyárában - közölte a társaság szerdán az MTI-vel.



Közleményükben ismertetik: a döntést megelőzően a svéd tulajdonú háztartásigép-gyártó óriásvállalat 2022 utolsó negyedévében hatástanulmányban vizsgálta a nyíregyházi telephely versenyképességét, amelynek legfontosabb szempontjai a kapacitás kihasználtsága, valamint a hűtőszekrény termékkategóriákban készített jövőbeli mennyiségi előrejelzések voltak.



"A hatástanulmány eredménye, valamint a jelenlegi üzleti környezet megkövetelte, hogy cselekedjünk. Célunk továbbra is, hogy biztosítsuk az Electrolux hosszútávú gazdasági növekedését, növeljük a versenyképességet a hűtőszekrény termékkategóriában" - idézte a közlemény Gönczy Sándort, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatóját, az Electrolux Csoport szenior alelnökét.



Az igazgató úgy fogalmazott, az Electrolux elkötelezett amellett, hogy a kollektív szerződésben garantált jogokon felül olyan támogató programot dolgozzon ki az érdekképviseletekkel, ami méltányos, és segíti a munkatársak jövőbeni elhelyezkedését.



A közleményben kitértek arra, hogy a cég az illetékes minisztériummal és az önkormányzattal vizsgálja a telephely további hasznosításának lehetőségeit.



Az Electrolux felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával, és külső szakértő tanácsadót is bevon, hogy segítsen a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A munkavállalók rendszeres tájékoztatást kapnak az átszervezés menetéről - jelezték a közleményben.



Hangsúlyozták, a döntés nem érinti a vállalat tevékenységét Jászberényben, ahol az Electrolux továbbra is az új energiatörvény követelményeinek megfelelően kifejlesztett hűtőket gyárt.



A nyíregyházi gyár termelésének leállása nem lesz hatással a termékek kiszállítására, az Electrolux vásárlóira és ügyfeleire - hangsúlyozták.



A világ egyik vezető háztartásigép-gyártó vállalata évente több mint 60 millió háztartási készüléket értékesít a világ több mint 120 országában. A csoport forgalma 2021-ben 126 milliárd svéd korona volt, globálisan 52 ezer munkavállalót foglalkoztat.



Az Electrolux Nyíregyházán 2005-ben 65 millió eurós beruházással hozta létre a gyárát.