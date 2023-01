Fogyasztóvédelem

GVH: terjed a jogsértő, rejtett befolyásolás az online kereskedelemben

Terjed a jogsértő, rejtett befolyásolás az online kereskedelemben, az európai fogyasztóvédelmi hatóságok gyorsvizsgálata alapján a kereskedők több mint harmada észrevétlen, úgynevezett sötét "mintázatú" módszerekkel manipulálja a fogyasztókat az online térben - hívta fel a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) keddi közleményében miután részt vett az európai gyorsvizsgálatban.



A tájékoztatás szerint az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózata (Consumer Protection Cooperation Network - CPC) összehangolt, 25 országra kiterjedő gyorsvizsgálaton mértre fel a "sötét mintázatok" jelenlétet az online kereskedelemben.



A vizsgálat Európa-szerte csaknem 400 online boltra terjedt ki a ruházati áruházaktól az elektronikai cikkekig. Három ismert manipulatív gyakorlatra összpontosítottak, a hamis visszaszámlálásokra, a többletvásárlásra sarkalló webes felületekre és az információ-elrejtésre.



A közleményben kiemelték, az eredmények alapján a webhelyek csaknem 40 százaléka alkalmazta a három jogsértő technika valamelyikét.



A fogyasztókat hamis visszaszámlálóval 42 áruház sürgette, 54 weboldal pedig a kereskedők érdekeit szolgáló választási lehetőségek - például drágább termékek vagy szállítási lehetőségek - felé terelte a vásárlókat a felület kialakításával, nyelvezetével. A felmérés szerint 70 webhely rejtett el fontos információkat, így el például a szállítási költségekről, a termékek összetételéről vagy az olcsóbb lehetőségekről, továbbá 23 weboldal valamilyen előfizetés megkötésére próbálta rábírni a fogyasztókat ugyanezzel a technikával. A vizsgálat kiterjedt a boltok applikációira is, 102-ből 27 esetben bukkant fel valamelyik "sötét mintázat" - részletezték a közleményben.



A GVH hangsúlyozta, az egyes tagállami hatóságok felveszik a kapcsolatot az érintett webáruházakkal a kifogásolható gyakorlatok megszüntetése érdekében, szükség esetén pedig eljárásokat indítanak a jogsértések mielőbbi felszámolására.



Felidézik, hogy a Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt évek során több alkalommal fellépett már a fogyasztók rejtett befolyásolásával szemben, ugyanis az európai akció során vizsgált kereskedői technikák idehaza sem ismeretlenek. Az információ-elrejtéssel kicsalt előfizetések ügyében milliárdos nagyságrendű hatósági bírságra is volt már példa Magyarországon.



A GVH emellett jelenleg is vizsgál online platformokat a fogyasztókat nyomás alá helyező, de az árat vagy készletet valójában nem befolyásoló, "kamu" visszaszámláló órák miatt - írják a közleményben.



A nemzeti versenyhatóság legutóbb tavaly ősszel - egy mostanihoz hasonló gyorselemzést követően - a Magyarországon elérhető légitársaságokat figyelmeztette nyomatékosan arra, hogy jegyeladási- és reklámgyakorlatuk során változtassanak a fogyasztói döntéseket észrevétlenül torzító módszereiken - tájékoztatott a GVH.