MTÜ: minden várakozást felülmúlt a magyar turizmus teljesítménye 2022-ben

A fővárosba csaknem 4 millióan, vidékre több mint 10 millióan látogattak el. A szállodák kapacitáskihasználtsága országos átlagban körülbelül 47 százalékos volt. 2023.01.30 14:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Minden várakozást felülmúlt 2022-ben a magyar turizmus teljesítménye; az ágazat továbbra is emelkedő pályán mozog, így a szektor teljesítménye idén meghaladhatja a 2019-es rekordévben elért eredményeket - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) igazgatóságának elnöke hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.



Közölte, tavaly 14,2 millió vendég csaknem 40 millió vendégéjszakát töltött el Magyarországon, ez csaknem 40 százalékos bővülés 2021-hez képest és csupán 5 százalékkal marad el a 2019-es szinttől.



A fővárosba csaknem 4 millióan, vidékre több mint 10 millióan látogattak el. A szállodák kapacitáskihasználtsága országos átlagban körülbelül 47 százalékos volt. A vidéki turizmust 73 százalékban a belföldi turisták adták, míg Budapestre 82 százalékban külföldiek érkeztek.



A magyarok nyáron főként a Balatont keresték fel, itt csaknem 8,8 millió vendégéjszakát töltöttek el, a második helyen 2,6 millió vendégéjszakával a Mátra-Bükk térsége áll.



A legtöbb turistát fogadó települések listáját Budapest vezeti, amit Hajdúszoboszló, Siófok, Hévíz, Balatonfüred és Zalakaros követett.



Guller Zoltán hozzátette, a külföldi turizmus kezd visszaállni. A legtöbben továbbra is Németországból érkeztek, utána a sorban Csehország, Románia, az Egyesült Királyság és Lengyelország következik.

Rámutatott, az ágazat vélhetően azért nem tudta megdönteni a 2019-es számokat, mert az amerikai, az orosz és a kínai turisták nem olyan számban érkeztek, mint "ahogy jöhettek volna".



A költéseket tekintve szintén Németország áll az első helyen: a német turistáknak köszönhetően körülbelül 35 milliárd forintnyi bevételre tett szert az ország. Ebben a sorban az Amerikai Egyesült Államok a második, az Egyesült Királyság a harmadik helyen áll.



A szálláshelyek árbevétele 2022-ben 668 milliárd forintot tett ki, ez még az inflációval csökkentve is 52 százalékkal magasabb az előző évinél. A szobák átlagára 29 298 forint volt, ami 15 százalékos emelkedés 2021-hez képest.



A vendéglátásban az árbevétel 42 százalékkal, 1490 milliárd forintra emelkedett 2022-ben. Ez az összeg reálértéken is 24 százalékkal haladja meg a 2021-es adatokat.



Guller Zoltán kiemelte, tavaly a SZÉP Kártyákról a kártya birtokosok 385 milliárd forintot költöttek, ez 5 százalékkal több a 2020-as értéknél és duplája a 2019-esnek. Az országban 2,5 millió embernek van SZÉP Kártyája, amelyeken jelenleg körülbelül 105 milliárd forint áll rendelkezésre.



Guller Zoltán arra is kitért, hogy nagyon ígéretes a januári adatsor, amely szerint január 27-ig már 1,5 millió vendégéjszakát töltöttek el az országban, a következő napokra pedig még 200 ezer vendégéjszaka foglalást látnak. A számok 100 ezres bővülést mutatnak 2022 azonos időszakához képest.



A turizmus továbbra is emelkedő pályán mozog, ha a körülmények nem romlanak, akkor az ágazat teljesítménye 2023-ban Magyarországon meg fogja haladni a 2019-es számokat - mondta Guller Zoltán.