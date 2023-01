Élelmiszeripar

Szijjártó Péter: húsexportengedélyt kapott Magyarország a Fülöp-szigetekre

Hosszú évek kitartó munkájának eredményeként első alkalommal kaptak húsexportengedélyt magyar vállalatok a Fülöp-szigetek piacára - jelentette be Facebook-bejegyzésben a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap.



Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy a manilai kormány döntése értelmében hat hazai cég is megkezdheti a szárnyas- és sertéshúskészítmények, valamint élőállat szállítását Délkelet-Ázsia leggyorsabban fejlődő országába.



A több mint 112 millió lakost számláló piac hatalmas lehetőséget jelent a magyar élelmiszeriparnak - tette hozzá.



A miniszter azt írta: tárgyalássorozat eredményeként a Fülöp-szigeteki állategészségügyi hatóságok ellátogattak a magyarországi telephelyekre és kiváló állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági eredményekről tettek jelentést. A végleges döntés érelmében így a magyar vállalatok számára először nyílik lehetőség arra, hogy magyar húsipari termékeket exportáljanak a Fülöp-szigetekre.



"Munka van még bőven, hiszen egy dokumentációs hiánypótlást követően remélhetőleg további két cég is csatlakozhat a jelenlegi hat exportőrhöz, és abban is biztosak lehetünk, hogy a kiváló magyar termékek csak további lehetőségeket nyitnak meg a magyar gazdaság számára" - közölte bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter.