Gazdaság

Horvátországban egy 39 megawatt teljesítményű naperőmű építését tervezik

Egy 39 megawatt teljesítményű naperőmű építését tervezi a legnagyobb francia zöldenergia-termelő cég horvátországi leányvállalata, a Neoen Renewables Croatia a Zárához (Zadar) közeli Policnik járásban - közölte a Poslovni Dnevnik című horvát gazdasági napilap csütörtökön.



A napenergiát villamos energiává alakító modulokat összesen 83,9 hektáron tervezik elhelyezni. A befektetők becslései szerint az erőmű évente 76,5 gigawattóra áramot termel majd, és 25 ezer háztartás áramszükségletét fedezi. A Horvát Elektromos Művek (HEP) tulajdonában lévő naperőmű a szintén Zára megyei Stankovciban például 1500 háztartást tud ellátni árammal - írta a lap.



A cég jelezte: a modulokat állványokon helyezik el, így az állatok és a növények természetes élőhelye nem sérül. A Policnik Naperőmű környezeti elfogadhatóságáról február 21-ig tart a nyilvános vita.



A Horvát Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége (OIEH) rámutatott: egyfajta agrofotovoltaikus (termőföld fölé épített) napelemes rendszerről van szó, amely ötvözi az energia- és mezőgazdasági termelést, és amely egyre népszerűbb az EU-ban.



A kutatások bebizonyították, hogy a termőföldek fölé épített napelemek alatt a mezőgazdasági kultúrák védettek a szárazság, a túlzott napsütés vagy egyéb környezeti hatások ellen. Kevesebb a vízveszteség, ami hozzájárul a növények növekedéséhez és a nagyobb hozamhoz. A naperőmű megépítése nem csökkenti a megművelhető termőföldek területét - emelte ki az OIEH.



A Neoen Renewables Croatia az amerikai Tesla céggel együttműködve a világ legerősebb, 300 megawatt kapacitású akkumulátorának megépítésében is részt vesz.



Horvátországban már több projektet is indított, köztük a Pristeg melletti Dobra Voda naperőmű és a Pakostan melletti Vlake napelempark megépítését. Ezek kivitelezésére vonatkozó eljárása tavaly lezárult, míg a most bejelentett még folyik.