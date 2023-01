Energia

A Paksi Atomerőmű számára készült a Roszatom százezredik, VVER-440-es üzemanyag-kazettája

A Roszatom VVER-440-es blokkjai a jelenleg működő, orosz technológiát használó nyomottvizes egységek közül a legrégebbiek és az 1970-es évek óta megbízhatóan működnek. 2023.01.25 08:45 MTI

A Roszatom nukleáris üzemanyagokat gyártó vállalatának Moszkva melletti üzemében elkészült a százezredik, VVER-440-es típusú atomreaktorok számára gyártott üzemanyag-kazetta, a 100 000-es gyári számú üzemanyagköteg a Paksi Atomerőmű megrendelésére készült - jelentette be szerdai közleményében a Roszatom.



A Roszatom VVER-440-es blokkjai a jelenleg működő, orosz technológiát használó nyomottvizes egységek közül a legrégebbiek és az 1970-es évek óta megbízhatóan működnek. A világon 22 VVER-440-es blokk üzemel, 5 Oroszországban, a többi 17 Magyarországon, Finnországban, Csehországban, Szlovákiában, Ukrajnában, illetve egy blokk Örményországban termeli a villamos energiát. A 22 blokk együttes beépített teljesítménye mintegy bruttó 10,6 gigawatt (GW), éves termelésük meghaladja az 70 terawattórát - ismertette a Roszatom.



Mint megjegyezték, több közép-európai országban a VVER-440-es blokkok adják a villamosenergia-termelés gerincét: Magyarországon a megtermelt villamos energia csaknem felét, Szlovákiában pedig több mint felét biztosítják ezek az egységek.



Arra is kitértek, hogy az uniós statisztikai adatok szerint ma Magyarországon az egyik legolcsóbb a villamos energia a kontinensen: 9,5 eurócentet kell fizetni 1 kilowattóra energiáért - a meghatározott szintig -, miközben az uniós átlag mintegy 31 eurócent.



A Roszatom nukleáris üzemanyaggyártó vállalata, az Elektrosztal városában működő TVEL a VVER-440-es blokkokhoz szükséges üzemanyag egyetlen, engedéllyel rendelkező szállítója. A cég szakemberei folyamatosan dolgoznak a VVER-440-es reaktorok üzemanyagának fejlesztésén, ennek köszönhetően nő az atomerőművek hatékonysága és biztonsága. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a VVER-440-es blokkokhoz gyártanak megnövelt urántartalmú üzemanyagot, illetve harmadik generációs, valamint megnövelt vibrációállóságú üzemanyagot is. Oroszországban, a Kola-félszigeten üzemelő atomerőmű egyik VVER-440-es blokkját úgynevezett regenerált, azaz a kiégett fűtőelemek újrahasznosításával készült üzemanyaggal működtetik - ismertette közleményében a Roszatom.