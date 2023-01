Világvége

Bill Gates, Jeff Bezos és Jack Ma közösen próbálnak a metánkibocsátás ellen tenni

Bill Gates befektetett a Rumin8 nevű ausztrál klímatechnológiai start-up vállalkozásba, amely a metán-kibocsátó állattenyésztési iparágat kívánja felrázni.



A start-up olyan laboratóriumban előállított takarmányadalékot fejleszt, amelynek célja, hogy a tehenek kevesebb gázt termeljenek, ezáltal csökkentve a metánkibocsátást.



A Breakthrough Energy Ventures (BEV) globális klímavállalat - amelyet Gates vezet - 17,2 millió dollárt fektetett be a második finanszírozási körben.



"Laboratóriumi kísérleteink továbbra is kiváló eredményeket hoznak, állatkísérleteink tükrözik a laboratóriumi eredményeket, és a jelenleg végzett pénzügyi modellezés azt jelzi, hogy képesek leszünk termékeinket kereskedelmi áron szállítani" - mondta David Messina, a Rumin8 társalapítója és vezérigazgatója.



A Rumin8 az első ausztrál vállalat, amelybe a BEV befektetett. A metán a kérődzők által kibocsátott üvegházhatású gáz, amely 28-szor nagyobb mennyiségben fordul elő, mint a szén-dioxid.



Az induló vállalkozás befektetői között van az Amazon alapítója, Jeff Bezos, az Alibaba Group Holdinghoz tartozó Jack Ma és a korábbi New York-i polgármester és üzletember, Michael Bloomberg.



Egy tehén átlagosan 20 gramm metánt bocsát ki a takarmányban lévő szárazanyag kilogrammonként. Ha az üvegházhatással egyenértékűre átszámítjuk, ez 560 gramm szén-dioxidot jelent. A metántermelés oka a kérődzők emésztési sajátosságaiban rejlik. Az állatok böfögés és emésztőgázok kibocsátása során sok metánt kerül a levegőbe.