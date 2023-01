Válság

Gyorsított ágazati vizsgálatot indított a GVH a tejpiacon

Gyorsított ágazati vizsgálatot indított a tej és tejtermék piacán a Gazdasági Versenyhivatal, a szervezet gyanúja szerint a verseny korlátozása vagy torzulása is hozzájárulhatott az árak emelkedéséhez - közölte a GVH a Facebook-oldalán pénteken.



A közlemény szerint nagymértékben emelkedett a tej- és tejtermékek fogyasztói ára a közelmúltban, és ez a folyamat a mai napig is tart, miközben olyan jelzések érkeztek a versenyhivatalhoz, hogy a hazai termelő- és feldolgozó cégek beszállítói pozíciói gyengültek.



Megállapították: több tényező is közvetlen hatással volt a tejipari ágazat szereplőire és a fogyasztókra az elmúlt években, mint a világjárvány, az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai, a termelési költségek növekedése, valamint a jogszabályi változások is.



A GHV szerint azonban indokolt vizsgálni, hogy az értéklánc különböző szintjein ezek a tényezők milyen mértékben fejtették ki hatásukat és mennyiben járulhattak hozzá a piaci szereplők közötti viszony átrendeződéséhez, vagy a termékkategóriákon belüli koncentráció átalakulásához, mint a sajátmárkás termékek arányának növekedése.



A GVH a napokban jelentette be, hogy vizsgálják az élelmiszer-kiskereskedelmi piac szereplőit, az árazási gyakorlatukat, külön figyelmet fordítva a hatósági ársapkás termékek helyettesítőire, így a tejtermékekre.



A KSH legfrissebb adatai szerint decemberben a tej fogyasztói ára 52 százalékkal, a tejterméké 79,2 százalékkal emelkedett az előző év decemberéhez képest. Az év utolsó hónapjában az élelmiszerárak éves viszonylatban 44,8 százalékkal nőttek.



A jelentés tervezetének elkészítésére a GVH-nak egy hónapja van, de indokolt esetben két alkalommal, legfeljebb egy-egy hónappal meghosszabbítható. A vizsgálat eredményeit jelentésben összegzik majd - írták.