Önkormányzat

Főpolgármester-helyettes: mintegy tízmilliárd forinttal nőtt a főváros energiaköltsége

A fővárosi önkormányzat intézmény- és cégrendszere jelentős, hárommilliárd forintos energiamegtakarítást ért el 2022 utolsó negyedévében, de emellett is mintegy tízmilliárddal nőttek az ilyen költségek 2021 azonos időszakához képest - mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes csütörtöki budapesti háttérbeszélgetésén.



Kiss Ambrus közölte, 2021 utolsó negyedévéhez képest 2022 azonos időszakában a főváros intézményei és cégei gázfelhasználásban 41,3 százalékot, távhőben 37,2 százalékot, villamosenergiában 4,9 százalékot takarítottak meg.



A villamosenergia felhasználásának 83 százalékát három közszolgáltatás - a közvilágítás, a közösségi közlekedés és a vízszolgáltatás - teszi ki, és ezeknél minimális megtakarítást tudtak elérni - mondta a főpolgármester-helyettes, rámutatva arra: ezen a területen csupán annyi korlátozás volt, hogy a díszkivilágítást időtartamát csökkentették, illetve megpróbáltak "okos, de azért nagyon nagy" megtakarítást nem hozó intézkedéseket hozni.



Kiss Ambrus közölte: 2021 utolsó negyedévében 5,5 milliárd forint volt az energiaszámla, 2022 negyedik negyedévében - a megtakarításokkal együtt is - 15,1 milliárd forint.



Ha ezeket a megtakarításokat nem valósították volna meg, akkor az energiaköltség 15,1 milliárd helyett 18,2 milliárd forint lett volna. Tehát hárommilliárd forintot tudtak megtakarítani - mondta.



Kiss Ambrus szólt arról is, hogy a közvilágítás esetében nagy lépéseket nem lehet tenni, de 2022-ben a főváros közvilágítási cége kicserélt 6700 lámpatestet, és ezekkel idén hatnapnyi közvilágítás költségét takarították meg.



Megjegyezte, továbbra is takarékoskodásra kérték az intézményeket és a cégeket.



Kiss Ambrus ugyanakkor úgy fogalmazott: "bármennyit is megtakarítunk, kimozogni ezt a hatalmas energiaszámlát nem tudjuk." Idén nominálisan még magasabbak lesznek ezek az összegek - tette hozzá.