Háború

Agrárminiszter: a kormány kivezeti a gabonakiviteli bejelentési kötelezettséget

A 2022 februárjában kirobbant háború az akkori körülmények között a magyar gabona gyors ütemű, nagy volumenű kiáramlásának kockázatát rejtette magában. 2023.01.19 13:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány úgy döntött, hogy az Európában kialakult gabonapiaci helyzetre tekintettel kivezeti a gabona- és olajosnövények tekintetében tavaly márciusban bevezetett export bejelentési rendszert - jelentette be az MTI-hez eljuttatott közleményében Nagy István agrárminiszter. Az intézkedést indokolja az is, hogy Magyarország élelmiszer-ellátása biztosított, hazánk megtermeli a szükségleteit.



A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy a 2022 februárjában kirobbant háború az akkori körülmények között a magyar gabona gyors ütemű, nagy volumenű kiáramlásának kockázatát rejtette magában, tekintettel az orosz és ukrán gabonaexport kritikus méretű fennakadása okozta globális ellátási félelmekre.



Nagy István szerint a bejelentési kötelezettség fontos funkciót töltött be, hiszen ezáltal folyamatos és naprakész információ állt rendelkezésre a Magyarországról kiszállításra szánt terményekről. "Megteremtette az esetleges beavatkozás lehetőségét, ugyanakkor nem okozott fennakadást az exportban, hiszen az előzetes adatok alapján mindkét fő gabonafélénkből, kukoricából és búzából is 2-2 millió tonna körüli kivitelre kerülhetett sor 2022-ben" - fogalmazott.



Az állam nem avatkozott bele a piac működésébe, ennek ellenére egyes gabonapiaci felvásárlók a bejelentési rendszerre való hivatkozással sajnálatos módon visszaéltek erőfölényükkel a gazdálkodókkal szemben - tette hozzá.



A miniszter kifejtette, a piaci helyzet mára alapvetően megváltozott, hiszen a 2022 augusztusától fokozott ütemben beindult és a világpiacra azóta is dinamikusan növekvő módon kiszállításra kerülő ukrán export nyomán az elszívó hatás megszűnt, sőt jelentősen csökkent az összes kelet-európai uniós tagállam gabonája iránti kereslet. A kivezetés így nem jelent kockázatot a hazai ellátás biztonsága tekintetében - emelte ki.



Az Agrárminisztérium folyamatosan nyomon követi a gabonapiaci helyzetet, és megteszi a szükséges lépéseket annak stabilizálása érdekében - hangsúlyozta a tárcavezető.