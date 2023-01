Gazdaság

A GVH vizsgálja az élelmiszer-kiskereskedelmi láncokat

Az eljárásban számos élelmiszeripari termék árazási gyakorlatát tekintik át, külön figyelmet fordítanak a hatósági ársapkás termékek helyettesítőire, például egyes tejtermékekre. 2023.01.18

A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálja az élelmiszer-kiskereskedelmi piaci szektort annak ellenőrzésére, hogy az élelmiszerárak kiugró emelkedésében közrejátszhatott-e versenyjogsértés vagy versenytorzulás - közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a honlapjára szerdán felkerült sajtóközleményben.



A hatóság kiemelte: az eljárásban számos élelmiszeripari termék árazási gyakorlatát tekintik át, külön figyelmet fordítanak a hatósági ársapkás termékek helyettesítőire, például egyes tejtermékekre.



Az elmúlt időszakban jelentős áremelkedés volt tapasztalható számos élelmiszer szegmensben, ami egyre nagyobb terhet jelent a magyar fogyasztók számára - magyarázták.



A GVH kifejtette: a vizsgálatok feltérképezik, hogy torzulhatott vagy korlátozódhatott-e a verseny a vizsgált termékkörök kiskereskedelmi piacain vagy az értéklánc más szintjén, illetve felmerülhetett-e bármilyen jogsértés, amely versenyfelügyeleti eljárást alapozna meg a szektor valamely szereplőivel szemben.



A versenyhatóság többek között a piaci szereplőktől összegyűjtött információk elemzésével tárja fel a drágulás okait, hogy megtehesse a szükséges lépéseket az esetleges versenyproblémák kiküszöbölésére.



A vizsgálat kiterjed a legnagyobb magyarországi élelmiszer-kereskedelmi láncok árazási és értékesítési gyakorlatára, de ezen túl egyedi panaszok és piaci jelzések kivizsgálása is folyamatban van - jelezték.



Felidézték, hogy a GVH tavaly november végén konzultáció-sorozatba kezdett, hogy tájékozódjon az inflációval leginkább érintett piacok folyamatairól, illetve felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a versenyjog betartásának fontosságára. A területtel külön elemzői csoport foglalkozik a nemzeti versenyhatóságnál - írták.



Arra is kitértek, hogy a GVH megkezdte az élelmiszer-inflációs környezet nemzetközi monitorozását, illetve az uniós országok versenyhatósági gyakorlatának feldolgozását is.



Összegzésképpen úgy fogalmaztak, hogy a versenyhatóság kiemelten kezeli az élelmiszer-infláció ügyét, mivel az a társadalom egészét érinti.