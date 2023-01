Energiaválság

Szijjártó: a jövőben is biztosított a bulgáriai földgáztranzit, így Magyarország energiaellátása biztonságban van

Közép-Európa súlyos veszélyeknek van kitéve az ukrajnai háború és a fokozott migrációs nyomás miatt, de Magyarország földgázellátása biztosított, egyebek mellett a Bulgáriához hasonló, megbízható tranzitállamoknak is köszönhetően - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Szófiában.



"Magyarország energiaellátása azért van biztonságban, mert a szállítóink és a tranzitországaink egyaránt megbízhatók" - hangsúlyozta a miniszter a tárca közleménye szerint. Hozzátette: Bulgárián keresztül tavaly 4,8 milliárd köbméter földgázt tudtunk vásárolni, és az is megnyugtató, hogy a szófiai kormány többször világossá tette, hogy a jövőben is biztosított lesz ez a szállítási útvonal.



A Nikolaj Milkov bolgár külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón Szijjártó Péter emellett arról számolt be, hogy Közép-Európa súlyos veszélyeknek van kitéve az ukrajnai háború és a fokozott migrációs nyomás miatt.



"Bulgáriát és Magyarországot egyszerre sújtják a háború következményei, egyszerre nézünk szembe energiaellátási kihívásokkal és szembesülünk azzal, hogy a legforgalmasabbá váló migrációs útvonalon egyre nagyobb nyomás hárul ránk" - mutatott rá.



Kiemelte, hogy ez a helyzet megnöveli a jelentőségét a kiszámítható, korrekt együttműködésnek a két ország között. "Bulgária az egyik legfontosabb tranzitországa Magyarországnak a gázellátás szempontjából, és megnyugtató számunkra, hogy a bolgár kormány többször világossá tette, hogy ezt a megbízható tranzitszerepüket a jövőben is folytatni fogják".



Hozzátette: Magyarország számíthat arra, hogy a földgázellátás a Bulgárián keresztüli biztonságos szállításoknak köszönhetően továbbra is garantált lesz.



Szijjártó Péter szerint az energiabiztonság nem ideológiai vagy politikai, hanem fizikai kérdés, és Magyarország ellátása azért is biztosított, mert a szállítók és a tranzitországok is megbízhatók.



Stratégiai célkitűzésnek nevezte emellett a szoros együttműködést az új források bevonása érdekében, és hangsúlyozta, hogy például az azeri gáz szerepének növeléséhez komoly infrastruktúra-fejlesztések szükségesek.



"Ez európai kérdés, ezért azt gondolom, hogy mi, közép-európaiak, jogosan várjuk el az Európai Uniótól, hogy adjon támogatást azokhoz az új csővezeték-építésekhez és infrastrukturális fejlesztésekhez, amelyek szükségesek a közép-európai földgázellátás jövőbeli biztonságához" - jelentette ki.



Emlékeztetett, hogy a különböző EU-s tiltások miatt mára teljesen ellehetetlenült a nukleáris fűtőelemek korábbi légi szállítása Oroszországból, ezért a magyar kormánynak új útvonalat kellett találnia.

"December óta a magyarországi atomerőmű működéséhez szükséges fűtőelemek Oroszországból Bulgárián és Románián keresztül érkeznek Magyarországra, vasúti szállítással a várnai kikötőn keresztül, amit ezúttal is köszönök" - mondta.



A miniszter ezután az illegális bevándorlásról elmondta, a kontinensen jelenleg a nyugat-balkáni a legforgalmasabb migrációs útvonal.



"Brüsszel migrációt támogató politikája miatt a közép-európai országoknak komoly erőfeszítéseket kell tenniük a migráció megállítása érdekében" - figyelmeztetett.



"Bulgária és Magyarország erőn felül teljesít. Bulgária és Magyarország határkerítést épített. Bulgária és Magyarország is hatalmas emberi erőforrásokat vesz igénybe annak érdekében, hogy megállítsuk az illegális migrációt" - fogalmazott.



"Elfogadhatatlannak és az Európai Unió jövőbeli biztonsága szempontjából súlyosan veszélyesnek tartjuk azt, hogy Brüsszel nem ad támogatást a valós határvédelemhez, nem ad támogatást a határt védő infrastruktúra működtetéséhez, őrzéséhez és fenntartásához" - emelte ki.



Hangsúlyozta, hogy az EU külső határán fekvő, térségbeli országok pontosan tudják, hogy a migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani.



"Ehhez kerítésre és világos beszédre van szükség, és mi, magyarok és bolgárok, ezen a téren kifejezetten a várakozások felett teljesítünk" - húzta alá, szégyenteljesnek minősítve, hogy Bulgáriát még mindig nem vették fel a schengeni övezetbe.



Ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy a kormány nem fogadja el a kettős mércét, és nem fogja hagyni, hogy "szubjektív kritériumokkal helyettesítsenek szerződésekben leírt, világos, objektív feltételeket", márpedig utóbbiaknak Szófia megfelelt, ezért megérdemi a tagságot.