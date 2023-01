Gazdaság

Szijjártó Péter: a Nestlé 140 milliárd forintos beruházással 250 új munkahelyet hoz létre Bükön

A Nestlé Hungária Kft. 140 milliárd forintos kapacitásbővítő beruházással 250 új munkahelyet hoz létre büki telephelyén - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a svájci tulajdonosi hátterű vállalat állateledel-gyártásának kelet-közép-európai központja Magyarországon van, ahol a fejlesztés nyomán 30 százalékkal fog bővülni a termelés, a jelenlegi 90 százalékos exportarány pedig 95 százalék fölé nő a várakozások szerint.



Beszédében mindenekelőtt az elmúlt évek nehézségeit hangsúlyozta, mondván, hogy a világgazdaság rövid időn belül kétszer is a feje tetejére állt a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt, hazánk azonban jól vizsgázott a válság közepette is, a gazdaság növekedési pályán tudott maradni.



"Mindezen rendkívül nehéz körülmények dacára a tavalyi évben a magyar gazdaság mesterhármast ért el: megdőlt a beruházások, az export és a foglalkoztatás rekordja is" - mutatott rá.



"A magyar gazdaság kellőképpen erős ahhoz, hogy a legnehezebb körülményeket is le tudja győzni, és még így is mesterhármast érjen el" - tette hozzá.



Szijjártó Péter leszögezte: a háború nem látszik a végéhez közeledni, s a szankciók továbbra is éreztetni fogják negatív hatásaikat, így 2023 sem lesz egyszerű, de a kormány nem adja fel alapvető társadalom- és gazdaságpolitikai célkitűzéseit, például a teljes foglalkoztatást és az alacsony adókat.



Mint mondta, ezek tudják biztosítani a beruházási ütem fenntartását, ami pedig a garanciát jelenti arra, hogy Magyarország kimaradjon az európai recesszióból vagy legalábbis stagnálásból.



Történelmi sikernek nevezte, hogy már több mint fél éve 4,7 millió felett van a foglalkoztatottak száma hazánkban, és nem volt soha olyan kevés álláskereső, mint tavaly (238 ezer). Ez a szám 2010-ben még csaknem 600 ezer volt.



Emlékeztetett, hogy a 2022-es "fekete évben" ismét megdőlt a beruházási rekord, 2600 milliárd forinttal, méghozzá úgy, hogy minden idők legnagyobb beruházása csak idén fog megkezdődni.



Aláhúzta, hogy az exportteljesítmény a tavalyi év első tíz hónapjában elérte a 2021 egészére vonatkozó adatokat, így ezen a téren is csúcsdöntés történt. "Ráadásul ezt úgy tudtuk elérni, hogy mi nem nyersanyag-exportáló ország vagyunk" - emelte ki.



A miniszter a Nestlé friss beruházásával kapcsolatban arról számolt be, hogy Magyarország a kutyaeledel kivitelét illetően a 13. helyen áll a globális ranglistán.



Közölte, hogy az élelmiszeripar, ahova az állateledel-gyártás is tartozik, tavaly októberig 46 százalékos növekedést mutatott fel.



Hangsúlyozta, hogy nagyjából 900 svájci hátterű cég működik Magyarországon, több mint 31 ezer embernek adva munkát, a kétoldalú kereskedelmi forgalom pedig 2022-ben 15 százalékkal növekedett és ezzel rekordot ért el.