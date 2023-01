Gazdaság

Az átlagosnál alacsonyabb volt az áramfogyasztás karácsonykor

Az átlagosnál alacsonyabb volt a magyarországi villamosenergia-fogyasztás a karácsonyi időszakban, december legalacsonyabb napi csúcsterhelését karácsony első napján regisztrálta a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. tavaly, ahogy tavalyelőtt is.



A rendszerirányító honlapján szerdán közzétett tájékoztatás szerint 2021-ben 5192 megawatt (MW), 2022-ben 4670 MW volt ez az érték, ennél alacsonyabb fogyasztás csak a pünkösdi és az augusztus 20-i ünnepekkor figyelhető meg.



Hozzátették, hogy tavaly karácsonykor ráadásul annyira enyhe volt az idő, hogy napi hőmérsékleti rekordok is megdőltek, ebből adódott, hogy a decemberben regisztrált napi csúcsterhelések még a megszokottnál is alacsonyabb értékeket értek el. Volt olyan időszak, amikor mintegy 500-1000 MW-tal is kevesebbet fogyasztott az ország, mint 2021 ugyanazon időszakában.



Az enyhe időjárás másik eredménye a megújulók, különösen a naperőművek nagyobb térnyerése az energiamixben. Ezek részaránya átlagosan 10 százalék körül mozgott a napközbeni időszakban, míg a teljes megújuló termelés 5-20 százalék között váltakozott; ez az arány egy évvel korábban 5-10 százalék volt.



Idén az első napokban folytatódott a tendencia. A rendszerterhelés napi csúcsértéke megközelítőleg 200 MW-tal volt alacsonyabb 2023. január elsején, mint 2022 első napján.



Az enyhe idő, valamint a meghosszabbított téli és a közigazgatási szünet az idei első héten is jóval alacsonyabb, mintegy 500-600 MW-tal kisebb fogyasztást eredményezett az előző évihez képest. Az időjárásfüggő megújulók, jellemzően a napelemes kapacitások részvétele az energiamixben a déli órákban az új év első napjaiban meghaladta a 20-25 százalékot.



A Mavir jelezte azt is, hogy tavaly év végére az összes napelem és naperőmű beépített teljesítőképessége meghaladta a 4005 MW-ot, ami duplája a Paksi Atomerőmű teljesítőképességének. Az ipari méretű naperőművek beépített teljesítőképessége csaknem 700, a háztartási méretű naperőművek együttes kapacitása pedig az előzetes adatok alapján több mint 350 MW-tal, vagyis a napelemes kapacitások együttesen több mint ezer MW-tal gyarapodtak egy év alatt. Ezek a kapacitások azonban este, illetve borús időben nem tudnak termelni.