Az olaszországi benzinkutaknak fel kell tüntetni a hatósági árat is

Átlátható és ellenőrzött árpolitikát akar teremteni Olaszországban a Giorgia Meloni vezette kormány szerdától életbe léptetett rendelkezésével, miszerint az üzemanyag-állomásokon fel kell tüntetni a benzin és gázolaj napi átlagos árát is.



A benzinkutak kijelzőtábláinál azt az úgynevezett literenkénti árátlagot is ki kell írni, amelyet a környezetvédelmi minisztérium határoz meg naponta.



Így a fogyasztók azonnal látják a különbséget a tárca által kalkulált összeg és a kútnál értékesített üzemanyag pillanatnyi ára között.



Az intézkedést nem teljesítő kutak üzemeltetői pénzbírságot kockáztatnak, ha pedig többszörösen megsértik a rendelkezést, a hatóságok felfüggeszthetik az állomás tevékenységét hét naptól akár kilencven napig terjedő időszakra.



A kutak ellenőrzését a helyi prefektúrák végzik a pénzügyőrséggel együttműködésben.



A kormány egy úgynevezett riasztási bizottság létrehozásáról is döntött, amelynek az üzemanyagárak ellenőrzés alatt tartása mellett feladata lesz az árak okozta esetleges feszültségek kezelése is.



A tervek között szerepel az autósztrádákon értékesített üzemanyag felső árhatárának megszabása is.



A Meloni-kormány kedd este vezette be a törvényerejű rendeletet, miután az ünnepek alatt számos olaszországi kútnál az üzemanyagár hirtelen literenként két euró fölé emelkedett. December utolsó napjaitól a benzin ára literenként közel húsz eurócenttel nőtt. A kormányülés előtt Giorgia Meloni Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszterrel, valamint a pénzügyőrség parancsnokával, Giuseppe Zafarana tábornokkal egyeztetett.



A rendeletet részletező közlemény szerint a kormány az üzemanyagárak átláthatóságát akarja elérni az alkalmazott árak ellenőrzésének megerősítésével.



A kútüzemeltetőket tömörítő szövetség (Faib) elnöke, Giuseppe Sperduto szerint nem helyes "spekulánsokként" feltüntetni az üzemanyagtöltő állomásokat, miután az árak azt követően emelkedtek, hogy a kormány megszüntette a korábbi állami támogatási rendszert. A Faib azonnali egyeztetést sürgetett a kormánnyal.



Az ukrajnai háború tavaly februári kirobbanása után az akkori - Mario Draghi vezette - kormány literenként 0,30 euróval csökkentette az üzemanyagra kivetett adók mértékét. A kedvezményt ősszel a felére csökkentették, majd január elsejétől a Meloni-kormány eltörölte.



A környezetvédelmi minisztérium adatai szerint a benzin literenkénti fogyasztói árának több mint felét az adók teszik ki.