Futókörök, bringaparkok és görparkok építésével folytatódik az Aktív települések program

Az elmúlt években már közel 250 bringapálya, futókör, görpark, sítanpálya, műjégpálya, sziklamászó-útvonal, mászóterem és vasalt út kialakítását vagy felújítását támogatta a kormány. 2023.01.12 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A mozgás mindennapi feltételeinek javítása érdekében 2023-ban is folytatódik az Aktív települések program: idén futókörök, bringaparkok és görparkok építésére írt ki programot Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára összesen 750 millió forintos keretösszeggel - tudatta az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ az MTI-vel szerdán.



A program sikerét jól mutatja, hogy az elmúlt években már közel 250 bringapálya, futókör, görpark, sítanpálya, műjégpálya, sziklamászó-útvonal, mászóterem és vasalt út kialakítását vagy felújítását támogatta a kormány.



Az Aktív települések program részeként futó Országos Bringapark Programnak köszönhetően már 84 helyen valósultak meg kerékpárpályák, és további 14 építése zajlik jelenleg is. Azért, hogy megfelelő minőségű és biztonságos pályák épüljenek, a program szakmai felügyeletét a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) lája el - közölték.



A kerékpárnál kisebb kerekű eszközökkel való sportolást is támogat a program, így idén is lehet görparkok építésére jelentkezni. Ezek a létesítmények elsősorban a gördeszkázók, görkorcsolyázók és rollerezők igényeit elégítik ők. A sportágak népszerűségének emelkedését mi sem bizonyítja jobban, minthogy a gördeszka már olimpiai sportággá, illetve a tavaly átadott győri görpark rövid időn belül a helyi fiatalok egyik legnépszerűbb találkozópontjává vált. A megfelelő minőségű görparkok kialakítását a Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség (MOGGSZ) ellenőrzi. Ami közös ezekben a fejlesztésekben, hogy a napi mozgás lehetőségét és élményét adják meg, egyben pedig találkozási pontként is funkcionálnak. Valós alternatívát, azaz valódi élményt nyújtanak az okostelefon vagy éppen a streaming csatornák nézése helyett, elsősorban a tizen- és huszonéves korosztálynak.



A napi szükséges mozgás eléréséhez nyújtanak segítséget a futókörök. A programban legalább 600 méter hosszú, 120 centiméter széles, rekortán pályák építését támogatják. A szakszerű futókörök kialakítását a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) ellenőrzi.



Az összesen 750 millió forintos keretösszeggel meghirdetett program lebonyolítását az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) végzi. A részletes kiírások az aktivmagyarorszag.hu oldalon érhetőek el.