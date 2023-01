Gazdaság

Csütörtöktől pályázhatnak a falusi kisboltok működési költségeik támogatására - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdán az MTI-vel.



Gyopáros Alpár közleményében úgy fogalmazott: az orosz-ukrán háború és az arra válaszként adott, elhibázott brüsszeli szankciós politika komoly gazdasági kihívások elé állította az egyébként is tőkeszegény és versenyhátrányban lévő falusi kisboltokat, a kormány ezért úgy döntött, hogy további segítséget nyújt számukra annak érdekében, hogy a Magyarország legkisebb településein élők számára is biztosított legyen a mindennapos élelmiszerellátás.



Tudatták: a működési támogatásra minden üzlettulajdonos pályázhat, aki 2000 fő alatti településen működtet olyan kisboltot, ahol jellemzően napi fogyasztási cikkeket, alapvető élelmiszereket értékesítenek. Üzletenként 1 millió és 3 millió forint közötti az elnyerhető támogatás mértéke, amely egyszeri, egyösszegű, száz százalékban előfinanszírozott, vissza nem térítendő, önerőt nem igényel.



A pályázat keretében elszámolhatók a működéssel összefüggő költségek, például az üzletben foglalkoztatott munkabére, a munkáltatói közterhek, a bérleti díj és a rezsiköltségek is. A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerén keresztül lehet benyújtani január 12-én, csütörtökön 10 órától január 31-ig - áll a közleményben.



"A kormány a nehéz gazdasági helyzet ellenére sem hagyja magukra a falvakat. A kistelepüléseken szükség van minden olyan közszolgáltatás és piaci szolgáltatás megerősítésére, amelyek a falvakban élők életminőségének folyamatos javulását eredményezik" - fogalmazott Gyopáros Alpár.